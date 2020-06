En las últimas horas, el periodista de TyC Sports Gonzalo Bonadeo fue denunciado públicamente por su ex esposa, Susana Herrera. La protagonista utilizó sus redes sociales para acusarlo de abandono y dejar en claro que quien fue su marido no le contesta los llamados. La necesidad de hablar con él y con sus hijas surge por el alarmante estado de salud de su madre, Mary.

"Estoy en la ambulancia trasladando a mi mamá muy grave al Hospital Vicente López. Y es posible que no vuelva. No tengo otra forma de avisarles @catubonadeo @valubonadeo @martubonadeo, si quieren despedirse de su abuela Mary, que tanto amor incondicional les dio", enfatizó Herrera, mediante su cuenta personal de Twitter.

Dejando en claro que sus hijas tampoco entablan conversación con ella, la señora enfatizó: "Basta de conflictos familiares. Por favor. Te acordás de la abuela Mary (Mary cómo le decías y ¿que tanto la querías?) y ¿que con su amor presente siempre estuvo? ¿Hasta que un día también la desterraste de la vida de nuestras hijas? Esta muriendo. Agonizando".

"Recién dejé dos mensajes en el teléfono de tu casa @gonbonadeo1963 por la abuela Mary hospitalizada, agonizando, y están pero NO atienden el llamado. Reconocen mi número y no atienden. Yo voy a la psicóloga y psiquiatra pero soy parece quien está mejor. Tengo conciencia humana y familiar porque quieras / quieran o no somos familia, algo que jamás podrás ignorar. Mientras viva @gonbonadeo1963 TE LO VOY A RECORDAR", enfatizó la denunciante, quien en el año 2019 también reveló situaciones de violencia y maltrato.

En diálogo con América TV, Susana Herrera relató los graves problemas que debió afrontar debido al hostigamiento psicológico que afirma haber sufrido por parte de Bonadeo. "No saben lo que me hizo vivir. Yo llegué a un intento de suicidio por toda la situación que estaba viviendo. Él no se hizo cargo e incluso dejó de pagarme el tratamiento psiquiátrico", explicó.