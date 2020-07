¿Se lanza a la política?: Alejandra Maglietti, también tentada para ser candidata

La panelista y modelo Alejandra Maglietti reveló que en las últimas elecciones estuvo a punto de ser candidata a vicejefa de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por el espacio que encabezaba el economista Matías Tombolini. La también integrante de Bendita con Beto Casella dijo que finalmente rechazó la oferta pero que estuvo muy cerca de dar el salto a la política. Otro ejemplo de que la política sigue apuntando a los personajes mediáticos para integrar sus listas.

"Estuve a punto de ser candidata pero lo rechacé", dijo Maglietti en el programa del ultra macrista Gerardo Tato Young en el que participa y que sale al aire por el canal La Nación. La panelista, con amplia trayectoria en la televisión, también es abogada recibida. Maglietti dijo que el espacio de Tombolini la tentó pero que "se dio todo muy rápido" y que finalmente no pudo participar en las elecciones.

"Fue muy rápido. Me pareció que estaba muy buena la idea pero después no se dio", indicó la modelo que integra todas las noches el panel de Bendita, el popular programa de Canal 9 que conduce Beto Casella. En los últimos días, la también panelista y modelo Cinthia Fernández reveló que fue tentada por el espacio que encabeza la diputada provincial de Santa Fe, la también ex modelo Amalia Granata, conocida por sus posturas radicales en contra del aborto.

La política mediática

El caso de Alejandra Maglietti se suma a Cinthia Fernández que en los últimos días también reveló que fue sondeada por Amalia Granata para incursionar en la política. En diálogo con Ángel de Brito, la bailarina explicó que podría aceptar el ofrecimiento ya que coincide en las ideas con "la ex" de Robbie Williams. "Ustedes saben que yo puedo saltar del hilo dental a la política", dijo Cinthia Fernández dando a entender que podría comenzar su carrera electoral.

"Yo estoy en el mismo partido que Amalia. Soy sincera y admito que no tengo preparación política, pero puedo aprender. Depende de la propuesta que me hagan, si a mí es algo que me interesa sí, pero si es algo que no me interesa, no", reveló la ex modelo y participante del programa de Marcelo Tinelli.

Sin embargo, a muchos en redes no le cerró la idea, ya que Granata es parte del partido "Unite por la Familia y la Vida", cuya base única es la oposición a rajatabla al derecho al aborto legal, seguro y gratuito y en ese sentido, Fernández está muy alejada.

En 2018, cuando la Cámara de Diputados dio la media sanción al proyecto de ley en la mañana del 14 de junio, Fernández celebró y envió un contundente mensaje a través de sus redes sociales: "Estoy llorando de emoción! Bravo mujeres".