Ivanna Viale publicó imágenes íntimas de un Mauro Viale familiar

Cerca de cumplirse un mes del triste fallecimiento de Mauro Viale, su hija Ivanna compartió en las redes sociales algunas imágenes íntimas en las que se ve al reconocido periodista en una faceta poco revelada: la del Mauro familiero. "Mi papá el familiero, nos hacés mucha falta, pa", escribió la hermana de Jonatan en su cuenta de Twitter mientras se prepara para el desafío que enfrentará el próximo domingo de reemplazar a su padre en El Giglico (Radio Rivadavia), el ciclo que conducía el fallecido periodista los domingos al mediodía.

Al igual que lo hizo su hermano Jonatan en los últimos días, Ivanna Viale compartió una serie de imágenes íntimas de su álbum familiar donde se puede ver una faceta poco frecuente de Mauro Viale, la de esposo, padre y abuelo. En una de las fotografías se puede observar al fallecido periodista junto con uno de sus nietos en el Nuevo Gasómetro, el estadio de San Lorenzo de Almagro; en otra, Mauro y su esposa Leonor están acompañados por Ivanna y sus hijos; mientras que la tercera es del día en que Ivanna se casó y Mauro la escolta hasta el altar.

Unas horas antes, la hija de Mauro Viale había agradecido a sus seguidores por los emotivos mensajes que recibió en apoyo al momento que atraviesa por la muerte de su padre: "Gracias por todo el apoyo y los saludos con tanto cariño para mi papá. ¿Saben una cosa? No tenía noción de cuanto lo querían". Tanto en sus publicaciones como en las de su hermano, las muestras de afecto y cariño para con los hijos de Mauro Viale se multiplican y también se llenan de usuarios recordando algunos momentos históricos del conductor.

En diálogo con Clarín, la psicóloga habló por primera vez tras el fallecimiento de su padre y relató cómo fueron las últimas horas que pasaron juntos. Tras la última emisión del programa de Mauro en América TV, su madre la llamó para avisarle que al llegar al hogar, el conductor se había desplomado en la cama. "Me fui volando para allá. Llevé mi termómetro y mi oxímetro por las dudas. Cuando llegué le tomé la temperatura y tenía 40 grados de fiebre. Estaba muy débil y no se podía levantar de la cama", relató Ivanna Viale.

"Estuve con él a su lado toda la noche del viernes y como veía que saturaba muy bajo quise convencerlo para que lo lleven a ponerle oxígeno pero él no quería saber nada con internarse", continuó la psicóloga y periodista. Sobre el impedimento que tuvo para asistir al velorio por ser contacto estrecho y estar aislada, Ivanna Viale remarcó que sí se pudo despedir ese último viernes: "Fijate cómo me protegió que pasé toda la noche del viernes con él y no me contagió de coronavirus. Pasé mucho tiempo con él durante toda la noche. Lo acaricié, le puse paños, le dí besos".