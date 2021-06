El Dipy se sacó una foto con Mauricio Macri: “Hasta pegué almuerzo”

El cantante había adelantado que le iba a pedir una selfie al ex presidente. El encuentro terminó con un almuerzo.

La campaña de Mauricio Macri apunta fuerte a su núcleo duro de militantes. Lo mostró, en primer lugar, con su presencia en Almorzando con Mirtha Legrand, con la conducción de Juana Viale, un ciclo que suele contar con referentes macristas en su mesa. Ahora, se sumó a la viralidad de las redes sociales con una foto con uno de exponentes más populares dentro de la oposición: El Dipy.

El cantante David Adrián Martínez, mejor conocido como El Dipy, ya no tiene objetivos dentro de la música. No quiere un álbum ni el anuncio de un show por streaming. Sus planes están orientados a la política. En este sentido, los intereses del cantante de cumbia y del ex presidente se encontraron y lo aprovecharon una reunión que fue compartida en las redes sociales.

El músico publicó la imagen que se tomó con Macri y se la dedicó a sus seguidores: “¿Qué pedí? Foto. ¿Y qué pasó? ¡Salió selfie con @mauriciomacri! ¡Hasta almuerzo pegué! Besis para todes…”. Finalmente esta tarde se concretó el encuentro, que hasta incluyó un almuerzo. Al parecer, entre ellos hubo mucha complicidad.

La publicación en la cuenta de El Dipy

Cómo se gestó el encuentro entre Macri y El Dipy

Mauricio Macri, interactuó con El Dipy en redes sociales luego de que el cantante de música tropical mostrara su enojo contra quienes lo llaman "macrista". Frente a esto, David Adrián Martínez le pidió una foto al ex mandatario a través de Twitter y este último no dudó en aceptar.

"Podrido me tienen diciéndome macrista, ni lo conozco Macri. ¿Tanto quieren que lo conozca? ¿qué les pasa? ¿Si no pienso como ustedes soy de Macri? Me cansaron. Solo por el placer de verlos reventar de bronca a los K, le voy a pedir una foto", manifestó enojado David Adrián Martínez. Y allí, sin vueltas, le consultó etiquetándolo: "¿Sale selfie?".

Cuatro horas más tarde, Macri se hizo presente en redes sociales y no dudó en responderle a uno de los personajes más mediáticos del año de pandemia. "Cuando quieras hacemos la foto", lanzó el ex presidente y uno de lo más importantes líderes de la oposición. Cabe destacar que hace varios meses, también había retuiteado un mensaje contra el gobierno de Alberto Fernández.