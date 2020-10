Imperdible parodia del ex presidente.

Mauricio Macri logró un efecto inverso al deseado. Al regresar a los medios, en donde desfiló por canales amigos llenos de "centros" y preguntas sin ningún tipo de críticas a su gestión presidencial entre 2015 y 2019, dejó una imagen pálida y una pobre expresión. No sólo careció de contenido, también cometió errores graves en cuanto a la materia léxica se refiere. Y luego de su última entrevista, en diálogo con La Nación, el líder de Juntos por el Cambio llegó a las redes sociales en forma de dibujito animado.

La cuenta de Twitter llamada Out Of Context Macri (Macri fuera de contexto) publicó un video en donde puede observarse a Mauricio Macri transformado en una caricatura que se manifiesta en contra del kiñeñimo (kirchnerismo): "Era todo muy frágil, que eso es atribuible a los errores nuestros que no logramos lograr ese logro que el kiñeñimo volvió a repetir".

"No logramos lograr", "cubertura" y más textuales insólitos de Macri

Mauricio Macri es el ex presidente de la Nación y actualmente uno de los principales referentes de la oposición. El protagonista de una de las mayores crisis económicas en la República Argentina (agudizada por la pandemia) comenzó a realizar una gira de entrevistas en sus canales amigos. Entre ellos, la señal televisiva de La Nación.

En el ciclo Hablemos de otra cosa, conducido por el periodista Pablo Sirvén, el líder de Juntos por el Cambio no sólo tuvo palabras nefastas para con el peronismo: también se excusó por el fracaso de su gestión entre 2015 y 2019 alegando afirmaciones que vinieron arraigadas a serios errores de léxico.

Las burradas de Mauricio Macri en su entrevista con La Nación

"No logramos lograr ese logro", enfatizó Macri, aludiendo a la falta de confianza por la que sus votantes lo condenaron al segundo puesto tanto en las PASO como en las Elecciones Generales del pasado 27 de octubre de 2019. En este sentido, enumeró diferentes "objetivos cumplidos" por los que su presidencia debería haber sido (bajo su lógica) más valoradas.

"Cubertura casi total de internet, que es fundamental para el trabajo del futuro. No logramos lograr ese logro de crecer", fueron las palabras más destacadas (en cuanto a los conflictos léxicos se refiere) de Mauricio Macri en diálogo con La Nación. Sin dudas, su reaparición pública dejó mucha tela para cortar y mucha polémica a analizar: no sólo en materia política, sino también en sentido expresivo.