Matías Martín abrió la puerta a una reconciliación con Cabito, pero el humorista le pegó un portazo. "Nunca"

Matías Martin habló sobre su relación con Cabito y reveló si se tomaría un café con él

En el 2018 y tras más de 10 años juntos al aire, Eduardo Cabito Massa Alcántara dejó Basta de todo en medio de escándalo, polémica y acusaciones cruzadas con Matías Martin, conductor del programa y a quien Cabito consideraba su amigo. Desde entonces las partes se mantuvieron alejadas y la relación se enfrió notablemente. "No hubo ningún tipo tipo de acercamiento. Pero no hay persona que conozca con la que no me tomaría un café", aseguró Matías Martin sobre un posible reencuentro con su ex compañero.

Invitado a Pampita Online, Matías Martin repasó su actualidad en Todo pasa (Urbana Play), el ciclo que comenzó este año tras el final definitivo en diciembre pasado de Basta de todo, el programa radial que lo tuvo como conductor durante 20 años. Como parte del programa en el que estaba invitado, Martin debió elegir entre dos cofres en los que Cora De Barbieri guardaba preguntas de índole personal. El conductor eligió el verde mientras aseguraba que está "deconstruido".

Entonces la periodista le preguntó por el vínculo con Cabito: "Sentís que hubo en algún momento algún tipo de acercamiento, de charla privada entre ustedes y si no es así: ¿te gustaría que así fuera?”. "No hubo ningún tipo tipo de acercamiento. Pero no hay persona que conozca con la que no me tomaría un café”, respondió Matías Martin de forma conciliadora y también como para extender un posible puente con quien fue su amigo. "Siempre estoy dispuesto a charlar con todo el que tenga ganas", cerró el periodista.

Ante las palabras de Matías Martin, desde el portal Primicias Ya se contactaron con Cabito para consultarle su opinión respecto a la posible invitación de su ex compañero: "Nunca probé el café, no lo voy a hacer ahora. Tampoco nunca probé el mate o el cigarrillo. Prefiero un licuado de banana con leche". "Ya nos dijimos lo que nos queríamos decir. No nos quedó nada en el tintero", agregó contundente Cabito, que luego de dos meses al aire con su programa radial Segundas nupcias, salió a denunciar públicamente por "estafa" a uno de los directores de la radio Ensamble, por donde se emitió el ciclo.

Tras una vida en Radio Metro, Matías Martin se alejó de la señal en la que marcó una época radial junto a otros programas para sumarse al nuevo dial en la FM de Radio Continental, Urbana Play. Lo hizo con un ciclo diario que se emite de 13 a 17 hs y se llama Todo pasa. Como compañeros tiene a Clemente Cancela y dos ex Basta de todo, Emilse Pizarro y Juan Ferrari. Otros reconocidos conductores que se sumaron a la aventura de arrancar una radio "desde cero" fueron Andy Kusnetzoff, Sebastián Wainraich y María O'Donnell.