Qué le pasó a Alex Caniggia: el problema de salud que motivó su ausencia en MasterChef Celebrity

Los televidentes se sorprendieron al no ver a Alex Caniggia en las cocinas de MasterChef.

Pasaron el lunes y martes en MasterChef Celebrity y ya han quedado establecidos los participantes que irán al miércoles de beneficios y al jueves de última chance. Sin embargo, hubo uno de ellos que se ausentó de las cocinas y generó preocupación en los televidentes: Alex Caniggia. ¿Qué pasó con el excéntrico artista? Fue Santiago del Moro quien se encargó de brindar los motivos por los cuales el hijo de Claudio Paul no estuvo presente en las primeras dos galas de la semana.

“Hoy falta Alex, ‘El emperador’. Tuvo un problemita en su visión y no va a estar participando con nosotros. Nada grave, nada de que preocuparse pero seguramente lo vamos a ver en el ‘jueves de última chance’”, aseguró del Moro, quien se sumó al aplauso de todos los compañeros de Caniggia para desearle una pronta recuperación.

Luego, en diálogo con La Nación, fue su representante Fabián Esperón quien brindó mayores detalles sobre el estado de salud de Alex Caniggia: "Fue la única vez que faltó. Le picaban los ojos, él creía que era conjuntivitis y no quería contagiar a nadie. No sabés cómo tenía los ojos, pobrecito, no podía ni ver”.

Lo cierto es que este jueves, Alex volverá a las cocinas de MasterChef Celebrity con el delantal gris. De este modo, tendrá que convertirse en el mejor cocinero de la noche para lograr ser salvado y evitar asistir al domingo de eliminación. En dicha jornada, uno de los 10 cocineros que continúan firmes en el certamen culinario abandonará las cocinas más famosas del país y quienes avancen a la próxima ronda se convertirán en los 9 mejores.

El enojo de Mauro Szeta tras la eliminación de Fernando Carlos

El periodista Mauro Szeta es uno de los protagonistas más queridos por el público de Telefe. En Cortá por Lozano ha logrado trascender su rol informativo para mostrar su costado humano y empatizar con gran parte de la audiencia del canal "de las pelotitas". En este sentido, y tras la eliminación de Fernando Carlos en MasterChef Celebrity, el protagonista hizo su aparición en Viaje Chef para manifestar su enojo.

Fernando Carlos fue trasladado por el conductor Roberto Funes Ugarte (quien lleva desde el estudio de Telefe a su casa a quienes han quedado eliminados del certamen culinario) a un restaurant en donde nuevamente tuvo que hacer ñoquis. En la cocina se topó con Mauro Szeta, quien fue la sorpresa de la noche ya que se escondió detrás del rol de maestro cocinero.

"¿Viniste a aprender? Era hora. Vino a aprender. Escuchame, metiste un papelón histórico. Hoy es tu oportunidad, hermano. Nos dejaste mal parados. ¿Volvés al deporte, no?", enfatizó Mauro Szeta, enojado con su compañero y a la vez burlándose de la creación que dejó a Fernando Carlos afuera de la competencia.