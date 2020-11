Germán Martitegui aclaró cuál es su relación con Vicky Xipolitakis: "Me sale sonreír"

Germán Martitegui y Vicky Xipolitakis desarrollaron un vínculo distinto desde el comienzo de MasterChef Celebrity. Mientras el chef se muestra muy riguroso con los otros participantes, la vedette siempre logra descolocarlo con sus comentarios. Ahora, el cocinero habló de la relación que tienen y despejó los rumores.

El certamen de cocina se encamina a tener un nuevo eliminado en la noche del domingo y continúa siendo un éxito total en el rating. Una de las grandes artífices de los altos niveles de audiencia es Xipolitakis, quien divierte con sus comentarios fuera de lugar y además logra platos muy alabados por los jurados (algo que generó polémica y rumores de ayudas ilegales). Sobre el papel de la mediática opinó Martitegui, quien aseguró que : “Vicky es una demanda insaciable", durante el momento de elaborar las preparaciones.

"Paso yo, pasa Donato De Santis, pasa Damián Betular, y nada le alcanza”, afirmó en declaraciones al programa radial Por si las Moscas, que se emite por La Once Diez con la conducción de Moskita Muerta.

En las últimas semanas, la relación de ambos en cámara llevó a que se generen varios rumores, pero el chef se encargó de terminar con esos y reveló cuál es su verdadera situación. “Siempre me acuerdo de lo primero que me dijo cuando me vio. Me dijo ‘ay qué linda sonrisa que tenés’. Nadie me había dicho nunca eso a mí y se me cae el personaje porque frente a eso me sale sonreír, pero lamento decirles que esa es toda mi relación con ella, soy jurado y ella participante”, aseguró.

Sobre las acusaciones de que Vicky recibe ayuda extra o hasta de que le preparan los platos, Martitegui fue tajante y la defendió. “Hay un prejuicio sobre ella y sobre el mundo del espectáculo que la rodea, que creen que ella va a hacer todo mal", señaló.

Y agregó: "Cuando vino la hermana (Stefy Xipolitakis) contó que miraba Utilísima desde chica, y oculta que siempre le gustó cocinar. Y por más que piense lo que piense la gente, si ella hace las cosas bien, la voy a felicitar. Nosotros como jurado no toleraríamos que nadie no haga los platos”.

El jurado sostuvo además que él viene"de un lugar en el que su vida "pasa adentro de una cocina", mientras que Xipolitakis y todos los participantes "son gente nueva" y no tiene "ninguna carga de conocerlos de antes".

"Me acerco a ellos de la forma más objetiva posible. Pero yo tengo dos hijos y ella tiene uno, cuando ella se pone mal porque deja a su hijo en casa, es imposible no sentir empatía frente a cosas tan enormemente humanas. Es inevitable identificarte con otros seres humanos que viven las mismas cosas que vos”, concluyó.