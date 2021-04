El Loco Montenegro es el octavo eliminado de MasterChef Celebrity

Pasó una nueva gala de eliminación de MasterChef Celebrity 2 y en la cocina de Telefe se colgó un nuevo delantal. De acuerdo a lo que trascendió en las últimas horas, en las redes sociales tomó fuerza el rumor de que el nuevo eliminado del programa en el que los participantes quieren acercarse al nivel del jurado de expertos compuesto por Germán Martitegui, Damián Betular y Donato De Santis, sería el exbasquetbolista Hernán El Loco Montenegro.

Y así fue, uno de los famosos que se ha ganado el cariño del público y, especialmente, de sus compañeros se convirtió en el octavo eliminado del reality conducido por Santiago Del Moro tras no haber podido conquistar al jurado en otro desafío a la italiana que consistía en elaborar una pasta típica junto con su salsa. "Gracias a toda esta gente. Gané cuando entré. Mis nietos me vieron jugar acá y eso es lo que les quiero dejar. Lo que nunca tiene que faltar es la sorpresa y las ganas de jugar", destacó, entre lágrimas, ante el jurado.

Al momento de despedirlo, los expertos sólo compartieron elogios para uno de los participantes más aplicado de la competencia. "Te bancaste un montón de cosas. Nos enseñaste constancia y no darte por vencido. Por eso, te felicito", destacó Donato De Santis. Por su parte, Damián Betular le dijo: "La sensibilidad siempre la trasmitías en tus platos. A veces sale bien o sale mal, pero fue un placer conocerte. Desde el primer día, una gran persona en este reality".

Por último, Germán Martitegui no quiso quedarse atrás al manifestar: "Los deportistas dejan algo muy especial, jugar y aceptar cuando perdieron y al día siguiente volver a empezar de nuevo. Escuchaste las críticas, sos un ejemplo para muchos chicos". Santiago Del Moro se sumó a la despedida y, emocionado, expresó: "Fuiste el tipo más solidario, el mejor compañero, un caballero. Quiero agradecerte por tus valores".

Pero las tristeza no fue solamente del nuevo eliminado ya que tanto sus compañeros como el conductor quedaron muy compungidos ante el resultado de la gala. "Lo voy a extrañar muchísimo. Es un gran ejemplo. Ha dejado de cocinar para ayudarme a terminar mi plato", recordó La Chepi secándose las lágrimas.

"Me cuesta asimilar el golpe", insistió Del Moro mientras que Alex Caniggia manifestó que perdió a su amigo con quien, desafío tras desafío, reafirmaban sus votos de amistad y hasta El Loco lo quiso adoptar. "Era mi pana, hermano, ¿cómo no lo voy a extrañar? Era mi amigo", lamentó el joven en off ya que en el estudio mantuvo una actitud más festiva, felicitando al exdeportista.

A partir de esta nueva baja, los participantes que continúan en la competencia para convertirse en cocineros son Dani La Chepi, Carmen Barbieri, Cande Vetrano, Andrea Rincón, Claudia Fontán, Georgina Barbarossa, Alex Caniggia, María O'Donnell y Gatón Dalmau... Aunque pronto podrían volver al certamen los ex participantes.

Empieza la semana de revancha en MasterChef Celebrity

Tal como sucedió en la primera temporada de MasterChef Celebrity, esta segunda temporada traerá el repechaje para los famosos ya eliminados del programa. Definitivamente, Telefe quiere extender el éxito del prime time y, desde este lunes, tanto El Loco Montenegro como los otros 7 eliminados se enfrentarán para poder tener otra oportunidad y regresar a la cocina más famosa del país.