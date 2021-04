El trastorno que sufre Andrea Rincón y que la lleva a tener "una intensidad muy grande"

Andrea Rincón reveló que sufre de Trastorno Límite de Personalidad.

MasterChef Celebrity es el programa más visto de la televisión, lo fue en su primera temporada y lo sigue siendo en la segunda. Entre los personajes más queridos de la actual temporada se encuentra Andrea Rincón, que empezó tambaleando no solo por sus preparaciones sino también por su tirante relación con el jurado y sus picantes devoluciones cuando algo no les gusta. En ese sentido, la actriz reconoció que le cuesta tolerar la frustración cuando sus platos no son del gusto de los jueces: "Tengo una sensibilidad y una intensidad muy grande".

En una charla íntima con Revista Gente, Andrea Rincón repasó su vida, cómo lleva la exposición permanente que significa estar en MasterChef Celebrity y también qué le pasa en el momento de las devoluciones, la situación cúlmine de cada capítulo del popular certamen gastronómico. "La paso bien y tengo unos compañeros que son una masa", aseguró la actriz. Pero también hay momentos en los que no la pasa tan bien: "A veces me cuesta tolerar un poco la frustración cuando me dicen que algo no está bueno".

"Tengo una sensibilidad y una intensidad muy grande", le explicó Rincón a Gente. En ese sentido, la actriz tiene en claro que es algo que les sucede también a sus compañeros pero que a ella le es más difícil debido a que padece un Trastorno Límite de Personalidad (TLP): "Cosas que por ahí los otros pueden manejar de otra manera, y yo no puedo". A la vez, esa frustración que en ella se exacerba también la une a sus compañeros tras las hornallas de MasterChef Celebrity. "Entre todos nos decimos que aguantemos. ¡Es hermoso lo que sucede!", reveló la actriz.

Rincón también reveló que no vio la primera temporada, y que en caso de verla no la hubiesen terminado de convencer para participar: "¡Yo no sabía que te decían esas cosas! Yo tengo poca tolerancia porque sufro una enfermedad". Sobre su desempeño, la actriz reconoció que "las tortas y las presentaciones" no son lo suyo, mientras que se destaca más a la hora de improvisar. "Tuve muchos problemas en el estómago y me fueron sacando alimentos. Entonces tuve que empezar a inventar comidas", explicó sobre por qué la improvisación es lo que mejor le sale.

Una vez que termine su participación en MasterChef tiene bien en claro con qué desea seguir: "Me gustaría hacer ficción". "Si fuese por mí, estaría haciendo trabajo social full time en las villas", reveló la actriz, que también aseguró que es algo que suele hacer pero "no todo el tiempo que quisiera".

¿Qué el Trastorno Límite de Personalidad?

El trastorno límite de la personalidad es un trastorno de la salud mental que impacta la forma en que uno piensa y siente acerca de si mismo y de los demás, causando problemas para insertarse normalmente en la vida cotidiana. Incluye problemas de autoimagen, dificultad para manejar las emociones y el comportamiento, y un patrón de relaciones inestables.

Con el trastorno límite de la personalidad, se tiene un temor profundo al abandono o a la inestabilidad, y se puede tener dificultad en tolerar estar solo. Sin embargo, la ira desmesurada, la impulsividad y los frecuentes cambios de ánimo pueden alejar a los demás, pese a que quiera tener relaciones afectuosas y duraderas.

El trastorno límite de la personalidad por lo general comienza en la edad adulta temprana. La afección parece ser peor en la adultez temprana y puede ir mejorando con la edad.