En muy pocos programas, en MasterChef Celebrity 2 han ocurrido diferente situaciones que, sin lugar a dudas, captaron la atención de miles de televidentes. Y uno de ellos tuvo lugar durante la gala del pasado lunes 1° de marzo, cuando Georgina Barbarossa reveló el dramático momento que está viviendo a nivel personal.

Luego de elaborar durante un buen rato un plato de paella, la actriz y presentadora debió presentárselo a los miembros del jurado: Germán Martitegui, Damián Betular y Donato De Santis. Tras la desaprobación del primero de ellos, la famosa se mostró emocionada y con lágrimas en los ojos, detalle que el conductor Santiago del Moro de ninguna manera dejó pasar.

La pregunta del Del Moro desencadenó el llanto de Georgina Barbarossa, quien rápidamente expresó: “El jurado está con una vara altísima chicos. Ustedes me van a decir que no, pero no es como la primera temporada, minga...”. Luego, dejó en claro que está pasando por una situación difícil en MasterChef Celebrity, ya que todavía tiene muy presente a su madre, fallecida en agosto de 2020.

Mientras observaba hacia abajo y se le caían algunas lágrimas, Barbarossa se sinceró ante los chefs, se refirió a su desempeño en la cocina y recordó a su difunta madre: “Me hubiese gustado que me saliese bien porque a mi mamá me salía bárbaro. Entonces, va a decir: ‘Nena, la hiciste pésimo'” .



Georgina Barbarossa dejó afuera de Mariano Dalla Libera con una curiosa estrategia:

Georgina Barbarossa reconoció que la culpa de la eliminación del exfutbolista fue totalmente suya. "Perdón por la croqueta, estuvo mal por culpa mía", le indicó la actriz al ex futbolista de River y Racing, quien debió competir con Fernando Carlos, Sol Pérez, Hernán "Loco" Montenegro, Alexander Caniggia, Daniel Aráoz, Andrea Rincón y CAE.

Dalla Libera le pidió ayuda a los participantes que estaban en el balcón, pero cometió el error de consultarle a Barbarossa, quien le terminó aconsejando mal sobre una serie de ingredientes que, posteriormente, horrorizaron a los miembros del jurados: Germán Martitegui, Damián Betular y Donato De Santis.

Quiénes son los famosos que aún participan en MasterChef Celebrity 2:

Hasta el momento, en MasterChef quedó eliminado Mariano Dalla Libera. Continúan en carrera Flavia Palmiero, Juanse, Andrea Rincón, Daniela La Chepi, Sol Pérez, Gastón Dalmau, Alex Caniggia, Hernán El Loco Montenegro, Hernán Cae, Cande Vetrano, Fernando Carlos, Daniel Aráoz, María O'Donell, Georgina Barbarossa y Carmen Barbieri (reemplazada por Fede Bal).