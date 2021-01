La primera temporada de MasterChef Celebrity ha sido un verdadero éxito en la Argentina. El programa de Telefe lideró el rating durante varios meses y es por eso que la producción tiene pensado lanzar una segunda edición en 2021. Mientras tanto, miles de televidentes se preguntan cuándo será el estreno y quiénes serán los famosos que participarán del programa.

De acuerdo a lo que sostuvieron en Crónica, las grabaciones de MasterChef 2 comenzarán esta semana. En tanto, el lanzamiento del mismo está previsto para marzo, tiempos en los que mucha gente ya habrá regresado de las vacaciones de verano y tendrá más tiempo para poder ver el reality.

¿Quiénes son los participantes confirmados en MasterChef 2? Hasta el momento, y de acuerdo a lo que trascendió, los nombres de los famosos son los siguientes: Fernando Carlos, Candela Vetrano, Cae (Carlos Alfredo Elías), Andrea Rincón, La Chepi, Gastón Dalmau, Juanse, Flavia Palmiero, Daniel Aráoz, Alex Caniggia, María O’Donnell y Osvaldo Laport.

En tanto, los encargados de formar parte del jurado serán Damián Betular, Donato de Santis y Germán Martitegui, quienes realizarán las picantes devoluciones. Cabe recordar que Betular ingresó al elenco luego de la negativa de Christophe Krywonis, el chef francés que fue parte del programa durante sus primeros años en la pantalla de Telefe.

La fuerte denuncia de Rocío Marengo contra los miembros del jurado de MasterChef Celebrity:

"Sufrí un montón en MasterChef Celebrity, no me gustó, no la pasé bien. Lamento mucho haber tenido que pasar todo por eso". Y señaló el motivo por el cual decidió no asistir a la final entre Claudia Villafañe y Analía Franchín: "De hecho, por eso elegí no ir a la final, porque fue un lugar donde yo no estuve cómoda. Se dijo que estaba en Miami, pero yo viajé unos días después de la final. No fui porque la pasé muy mal y me maltrataron. Por algo yo me callé", sentenció en diálogo con Ciudad Magazine.

Asimismo, Marengo disparó contra Martitegui, uno de los exigentes jurados del reality: "Son chefs que trabajan como actores. Donato, si bien cumplía su rol, siempre sentí el cariño. Betular es más bueno que el pan, más allá de su personaje. A Martitegui le toca la peor parte porque tiene que hacer de villano, que a mí me afectó un montón, me dolió pasar por eso. La pasé mal y a mi edad no tengo ganas de pasarla mal".