En la gala del último lunes en MasterChef Celebrity, Belu Lucius fue la participante que quedó eliminada del famoso desafío de cocina. De manera sorpresiva, los famosos fueron notificados que a lo largo de esta semana una persona se irá cada día. Y en esta oportunidad, la influencer fue la elegida para despedirse del certamen. Curiosamente, y sobre el final, se vivió un dramático momento: Germán Martitegui no pudo contenerse y lloró ante las cámaras.

Los miembros del jurado determinaron que Analía Franchín continuara en MasterChef y que Belu Lucius se marchara. Sin embargo, la joven que posee miles de seguidores en Instagram envió un cálido mensaje de despedida: "Estoy muy emocionada de felicidad. Incluso, la decisión me encanta. Ana, te felicito. No quiero llorar. Estoy muy feliz. La pasé bárbaro y recién le decía a mi marido: 'Ay, gordi, si me voy mañana me voy a Necochea. La playa... Los nenes van a estar corriendo por el mar'. Estoy chocha".

Donato De Santis se mostró conforme con la participación de Belu en el desafío de cocina y le comentó: "La mayoría te conocimos acá, yo dije ‘qué luz tiene esta muchacha’. Nos acostúmbrate con ricos platos desde el principio. Realmente te vamos a extrañar". En tanto, Damián Betular le manifestó: "Fue muy lindo poder acompañarte. Se te veía muy buena compañera, generosa. Muchas veces cuando tenías la oportunidad de jugar, priorizabas el ser buena compañera a ser buena jugadora".

Y finalmente llegó el momento emotivo de toda la noche en MasterChef: Germán Martitegui se emocionó ante las cámaras de televisión. "Cuando empezamos, no sabía quién eras y vi pasar a una mujer increíble con un vestido negro espectacular. Me dijeron ‘es una instagramer re famosa’. Cocinás muy bien, le das un sabor a la comida que poca gente puede. Hoy me podría haber ido yo de acá. Realmente es un plato, es nada más que un macarrón", indicó el exigente chef.

"Sos muy graciosa y lo quiero aclarar. Realmente sos muy graciosa. Uno tiene que tener las ganas de hacer bromas en todos los momentos. Fue muy lindo conocerte y te deseo lo mejor", cerró Martitegui entre lágrimas.