MasterChef Celebrity es el programa más exitoso de la televisión argentina. El mismo cuenta con escenas verdaderamente atrapantes, con grandes desafíos de comida para los famosos participantes y también con momentos sumamente tensos. Y Germán Martitegui es una pieza fundamental del jurado para generar un ambiente de incomodidad. De hecho, fue elegido para ser "el villano" del show. En la competencia del último domingo, el chef tuvo un picante cruce con Vicky Xipolitakis, a quien le lanzó una indirecta.

Mientras Fede Bal continúa su lucha para tratar de mantener una buena relación, Martitegui tiene cada vez mejor onda con Xipolitakis. Luego de que hiciera entrega de los tres platos de pescado para evitar la eliminación en el programa, la modelo se encontró con una pregunta que le llamó la atención.

"¿Estás haciendo puchero otra vez?", le consultó tras observar uno de los platos que la mujer de 34 años cocinó. Ante la sorpresiva pregunta, Vicky respondió: "No hice puchero". Y el chef volvió a sostener: "Yo te veo que estás puchereando. Vos re beboteás". Un instante después, el estudio de Telefe comenzó a aplaudir.

No es la primera vez que Germán y Vicky protagonizan una escena de estas características. Hace algunos programas, la modelo le manifestó: "Yo estoy sola. Estoy soltera, ¿Vos también?". En tanto, el hombre de 54 años le contestó: "Bueno, un día si querés te cuento, pero ahora no es el momento…". Y ella fue a fondo: "¿Vos me estás invitando a salir?". Y él indicó: "Dije que algún día nos juntamos a hablar de puchero".

Cómo le fue a Vicky Xipolitakis con la sopa de corvina que parecía un puchero:

La modelo se ha caracterizado por presentar muy buenos platos de sopa. De hecho, ha sido muy ponderada por los integrantes del jurado porque consideran que es muy buena condimentando las comidas. La sopa de corvina que sirivió durante la gala del último domingo fue muy bueno y sorprendió a los tres chefs del programa: Donato De Santis, Damián Betular y Germán Martitegui. Todos ellos coincidieron en que estaba muy bueno.