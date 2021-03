"¿Te estará gustando?": El picante comentario de Hernán "El Loco" Montenegro a Claudia Fontán en MasterChef Celebrity

MasterChef Celebrity lleva tan sólo algunas semanas de emisión. Sin embargo, el reality de cocina más famoso de la televisión ya cuenta con varias peleas, discusiones y también rumores de romance. Sí, justamente en los últimos días, se conoció que hay muy buena onda entre Hernán El Loco Montenegro y Claudia La Gunda Fontán. De hecho, durante el programa del último martes, el ex basquetbolista le hizo un picante comentario a la actriz.

Luego de que el jurado integrado por Damián Betular, Germán Martitegui y Donato De Santis le realizara una floja devolución de su plato a Hernán Montenegro, el conductor Santiago del Moro le consultó: "¿Estarás un poco nervioso porque te estará gustando La Gunda?". Y el ex basquetbolista sorprendió a todo MasterChef con su respuesta: "Vamos a ver después en el café con La Gunda. Hay un café pendiente con La Gunda. Después del café, te cuento".

Fontán reaccionó a la inesperada invitación de Montenegro y expresó: "Ah, me estoy enterando ahora". Luego, el ex deportista no desaprovechó la oportunidad y volvió a remarcar que tendrá un encuentro con la actriz: "Quedamos en un cafecito. No se sabe cuándo, pero ya lo vamos a tomar seguramente, ja".

Una vez que finalizó la evaluación a El Loco, La Gunda pasó al frente y debió medirse ante los jurados. Santiago del Moro, una vez más, le puso pimienta a los rumores de romance entre los participantes y comentó: "Tuvimos al Romeo, ahora tenemos a la Julieta de esta historia". Y ella le respondió: "Si soy Julieta y eso me lleva al balcón, soy Julieta, ja".

Sin embargo, el momento de tensión no terminó allí. Es que el mencionado conductor de MasterChef se dirigió a Fontán y le preguntó: "¿Por qué te quedaste con esta receta siendo la que mejor cocina?". Y ella manifestó "No sé cómo cocina él porque no le probé ningún plato. ¿Qué digo? Le estoy dando el pie (NdeR: a Hernán El Loco Montenegro) para que me cocine algo, ja".

El desconsolado llanto de Fernando Carlos que emocionó a todo MasterChef Celebrity:

Luego de una picante devolución por parte del jurado de MasterChef Celebrity, el conductor Santiago del Moro advirtió que Fernando Carlos estaba un poco sensible con la situación, por lo que le pidió un comentario: "Hoy fue bastante, tengo presión, no quiero pasar papelones, tengo que conformarlos (NdeR: al jurado). La presión es mía. En un momento dije: 'Bueno, ¿qué hago con todo esto?'. Es un poco lo que decía Fede Bal de la frustración. (NdeR: la cocina) no es lo mío, se nota, pero ganas le pongo".