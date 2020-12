Feroz cruce entre la actriz y los integrantes del jurado.

La actriz Leticia Siciliani se molestó con parte del jurado de MasterChef Celebrity y se lo hizo saber al aire de Telefe. Tras presentar sus dos sándwiches de la jornada emitida el martes 29 de diciembre, y de colocar una escasa cantidad de zucchinis en uno de ellos, tanto Damián Betular como Germán Martitegui abrieron los panes del producto realizado para evidenciar esta falla por parte de la participante. Allí, Leti explotó y manifestó: "No me humillen así".

Al momento de ser presentada por el conductor Santiago del Moro, Siciliani aseguró no estar de muy buen humor debido a que el tiempo de preparación y cocción le fue escaso. "Todo el humor que tengo en llevar mi plato. No llegaba, pero tengo que decir que sí", reconoció la actriz. En tanto, sus sándwiches de pastrón con mermelada de tomate, cebollas caramelizadas y pasta de aceitunas, y el producido con pan pita, con omelette y zucchini con mayonesa de alcaparras no tuvieron la mejor devolución por parte del jurado.

Damián Betular fue el primero en darse cuenta de la escasa cantidad de zucchinis que habían dentro del sándwich elaborado con pan pita. "Mirá que es grande el zucchini, eh. Dos rodajas de zucchini", lanzó el chef y jurado de MasterChef Celebrity. Por otro lado, al llegar su turno, Germán Martitegui también abrió el sándwich para corroborar su contenido y allí Leti Siciliani volvió a molestarse por considerar innecesario que le remarquen su error una y otra vez.

El emocionante homenaje de Leti Siciliani a Maradona en MasterChef Celebrity

La actriz Leticia Siciliani realizó un emotivo homenaje a Maradona a poco más de un mes de su fallecimiento. En realidad, el mismo se llevó adelante hace algunas semanas, pero como MasterChef se graba con antelación, éste vio la luz en los últimos días. Luciendo una prenda realizada por Dalma Maradona, la hija mayor de las dos que Diego concibió junto a Claudia Villafañe, esta participante del certamen culinario fue la artífice de un emocionante momento.

Durante la gala del pasado martes, Leticia Siciliani vistió una prenda de DeFrente, la marca de ropa en la que trabaja Dalma Maradona. Esta fue la manera en que la concursante eligió homenajear a la hija del difunto astro argentino y así enviarle su gratitud y fuerza ante un delicado momento como lo fue el fallecimiento de su padre.

Según informó Papparazzi, Leticia Siciliani recibió esta prenda por parte de Claudia Villafañe, ya que ambas han logrado conformar una estrecha relación de amistad que se ve reflejada gala tras gala en el actual certamen de MasterChef Celebrity. Por su parte, la ex esposa de Diego Maradona reapareció en escena logrando ser una de las cocineras más destacadas de la semana y hasta le dedicó uno de sus platos a quien fue, es y será el padre de sus dos hijas: Dalma y Gianinna.