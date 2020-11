Claudio El Turco García es uno de los participantes más queridos de MasterChef Celebrity. El ex futbolista de Racing, Huracán, Vélez y la Selección Argentina se ha destacado por su divertida personalidad. Sin embargo, cuando enfurece, también resalta en el certamen. En esta oportunidad, se refirió al difícil contexto de pandemia por coronavirus que hay en el mundo y, sobre todo, a quienes no creen en la enfermedad o se oponen a las vacunas.

Antes de que comenzara el certamen de cocina en Telefe, que tiene a Damián Betular, Donato de Santis, Dolli Irigoyen y Germán Martitegui como jurados, El Turco sufrió de COVID-19 y la pasó muy mal. En una entrevista que le concedió a Página 12, contó qué es lo que le pasó: "Lo sufrí en agosto, y la pasé mal, no al punto de morirme, pero mal. Hay que cuidarse, cuidarse de verdad, protegerse, aceptar los protocolos".

Teniendo en cuenta que hay mucha gente que no utiliza barbijo y a que hubo varias movilizaciones del macrismo y los antivacuna, al exfutbolista de 57 años le consultaron si percibe que en la calle se haya concienciado sobre la gravedad del difícil contexto y lanzó una fuerte crítica: "No, no lo suficiente. No en su verdadera dimensión. Por Internet circula una frase que lo deja patente: "El virus no tiene piernas, usa la de los boludos anticonfinamiento".

"Es increíble que al día de hoy todavía haya gente que salga a la calle sin barbijos, que hagan fiestas, que no respeten las normas. El Covid no es una broma", añadió, denotando indignación por la gran cantidad de irresponsables que hay pese a que los contagios y las muertes continúan acechando no sólo a la Argentina sino también al mundo entero.

El enojo del Turco García con Damián Betular que sorprendió en MasterChef Celebrity:

En uno de los programas de la semana pasada, el chef Damián Betular brindó una serie de consejos: "Cocineros: es momento de que empiecen a pegar esos conos maravillosos para la mesa dulce. No quiero ver más desorden. Quiero ver esas mesadas impecables con el plato, el cono, el caramelo y con un tenedor esos hilos que unen toda esa croquembouche. ¿Está claro?".

Aun así, el Turco no se lo tomó bien y respondió con un grito: "¡Sí, che! ¡Sí!". Betular se dio vuelta, lo observó de reojo y sonrió, aunque también hubo un momento de tensión. Luego, le comentó: "Respirá, papito". Luego, García le expresó entre risas: "Me tenés podrido. Me empecé a desesperar un poco".