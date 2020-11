MasterChef Celebrity es el programa del momento en la televisión argentina. No sólo por las fabulosas pruebas a las que se someten los participantes sino también por los curiosos momentos y cruces que tienen los famosos. En la edición del último domingo, Claudio "El Turco" García se cansó de Damián Betular, explotó de bronca en el medio de un duro desafío que requería de absoluta concentración y le gritó en la cara. Pese a lo ocurrido, el exfutbolista logró salvarse e Iliana Calabró terminó eliminada. Aun así, nadie pudo evitar el mal momento que se vivió en el estudio.

La gala de anoche en Telefe era absolutamente importante. Uno de los siete competidores (Boy Olmi, Fede Bal, Christian Sancho en reemplazo de Vicky Xipolitakis, Natalie Pérez en lugar de El Polaco, Sofía Pachano, Calabró y García) debía abandonar el certamen. Pero para salvarse tenían que superar la prueba del croquembouche, un gigantesco postre que consta de una torre constituida por profiteroles rellenos de crema pastelera y sujetas con caramelo.

El momento en el que el Turco García se cansó de Damián Betular y le gritó en MasterChef Celebrity:

Mientras los participantes se encontraban buscando la manera de cocinar el impactante plato, y ante la ausencia de Germán Martitegui en el programa, el jurado Damián Betular se encargó de dar diferentes indicaciones: "Cocineros: es momento de que empiecen a pegar esos conos maravillosos para la mesa dulce. No quiero ver más desorden. Quiero ver esas mesadas impecables con el plato, el cono, el caramelo y con un tenedor esos hilos que unen toda esa croquembouche. ¿Está claro?".

"Respirá, papito"

Sin embargo, luego de aquel mensaje ocurrió algo que sorprendió a todas las personas que estaban presentes en MasterChef Celebrity: con desesperación, y gritos de por medio, el Turco le respondió: "¡Sí, che! ¡Sí!". Betular se dio vuelta, lo observó de reojo y sonrió, aunque también hubo un momento de tensión. Luego, le comentó: "Respirá, papito".

Un poco más calmado, aunque con los nervios debido a la prueba que requería de muchísima inspiración, García le indicó entre risas: "Me tenés podrido. Me empecé a desesperar un poco". De todas formas, la devolución que recibió el ex jugador de Racing y la Selección Argentina fue notable: su plato le gustó mucho al jurado y logró salvarse en la competencia. Por lo tanto, el público podrá seguir viendo al Turco -al menos- durante algunos programas más...

¿Cómo continuará su relación con Betular?