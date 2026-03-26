Fin del misterio: este es el motivo por el que los gatos odian bañarse con agua.

Salvo raras excepciones, los gatos detestan bañarse con agua. Para higienizarse optan por lamerse, dejando bien lejos la ducha o cualquier canilla, a diferencia de sus amigos los canes, quienes tienden a amar el agua y lo ven, incluso, como un juego. Todo esto tiene una explicación y fue National Geographic el encargado de aclarar el asunto.

Según el sitio web especializado en ciencia, tecnología y descubrimientos: "El pelaje húmedo les hace sentirse incómodos y vulnerables por varias razones: además de ser molesto para ellos, el pelo empapado pesa y dificulta sus movimientos. Lo peor es que, al no poderse sacudir el agua como hacen los perros, no tienen otra opción que esperar que se seque de manera natural, lo cual es lento e ineficaz en climas húmedos o días de lluvia".

Los gatos odian bañarse con agua por varios motivos.

Por otro lado, desde NatGeo indicaron que: "Además, si el agua está fría hace descender su temperatura corporal bruscamente, lo cual aparte de molesto puede ser peligroso, especialmente si se trata de gatos viejos o enfermos". Sin embargo, lo que más los altera es perder el reconocimiento de su olor o, incluso, de otros gatos: "Este comportamiento se produce cuando gatos que se conocen e incluso se llevaban bien pueden desarrollar conductas agresivas si el olor corporal de uno de ellos se ve alterado, lo cual provoca que el otro no lo reconozca. Por eso hay que evitar bañar a nuestros gatos, especialmente con productos que alteren su olor como jabones", cerraron.

Cómo higienizar a un gato sin bañarlo con agua

Para higienizar a un gato sin bañarlo con agua, se puede optar por toallitas húmedas. Existen algunas marcas formuladas con un pH adecuado para la piel del gato y que permiten limpiar zonas puntuales como patas, lomo o cola. En este sentido, es importante evitar las toallitas de uso humano, ya que pueden contener fragancias o componentes irritantes.

Otra alternativa práctica es el shampoo en seco para gatos. Este producto viene en formato de espuma, spray o polvo, y se aplica directamente sobre el pelaje. Luego, se masajea suavemente y se retira con un cepillado. El cepillado regular, por su parte, cumple un rol clave en la higiene. Además de retirar pelos muertos, ayuda a distribuir los aceites naturales de la piel, lo que mantiene el pelaje limpio y brillante. En gatos de pelo largo, este hábito es fundamental para evitar la formación de nudos.