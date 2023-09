¿Quién es el marido de Maru Botana y cuántos hijos tiene con la conductora?

Esta reconocida cocinera se encuentra en una relación desde hace muchos años con Bernardo Solá, con quien tuvo 8 hijos.

En Argentina, algunos famosos se han ganado un lugar especial entre el público y por esta razón muchos de sus fanáticos les interesa conocer ciertos detalles de su vida. Quién es la pareja de Maru Botana y cuántos hijos tienen.

Maru Botana es una reconocida y muy querida cocinera argentina que nació el 17 de agosto de 1968. Desde hace varios años comparte su vida con Bernardo Solá, con quien lleva una gran relación. Fruto de esta unión han conformado una numerosa familia en la cual tienen ocho hijos. Si bien el público la identifica gracias a su trabajo en televisión, en sus redes sociales ha logrado marcar la diferencia. Pero durante toda su experiencia se encargo de que su vida privada se mantuviera bastante oculta.

Quién es la pareja de la reconocida cocinera.

Cómo se conoció Maru Botana con Bernardo Solá

La cocinera y el ingeniero han logrado formar una gran familia. Son padres de Agustín, Lucía, Matías, Sofía, Santiago, Juan Ignacio, María Inés y Facundo, y de un bebé que falleció en 2008 por una muerte súbita, cuando recién tenia seis meses.

Su esposo sigue ejerciendo su profesión: es ingeniero agrónomo, pero pocas veces habla públicamente de su historia de amor con la mediática. “Me conquistó por la comida y por muchas otras cosas más”, había declarado en una entrevista con Susana Giménez.

En aquel segmento televisivo Solá contó la manera en la cual se conoció con Maru. “Yo soy amigo del hermano, estudiábamos juntos en la facultad y de a poquito nos fuimos conociendo”, explicó el ingeniero. En una de las anécdotas más recordadas en su relación la cocinera agregó: “Él me corrió por un estacionamiento y se me hizo el guapo”.

La carta que Maru escribió sobre el fallecimiento de su hijo

“En este día comienzo a revivir aquella madrugada en la que te fuiste. Los años pasan y vas evolucionando con la vida”, sostuvo la reconocida Botana, quien en sus redes sociales le dedicó una carta a Facundo tras un nuevo aniversario de su muerte. Vale la pena recordar que el bebé tenía seis meses cuando murió.

“Siempre me gusta estar en familia en este día y compartir algo que nos gusta a todos. Es un día que me desconecta en todo sentido, un día en el que agradezco haber seguido, un día en el que me impresiona lo que nos proyectamos y crecimos. Días como hoy son los que se me llena la cabeza de preguntas y no encuentro aún una respuesta”, recordó.