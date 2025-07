Martín Caparrós durísimo contra Javier Milei: "Cortina de humo"

Martín Caparrós durísimo contra Milei.

El escritor y periodista Martín Caparrós criticó al presidente Javier Milei y a las medidas llevadas adelante por su Gobierno sin ocultar su enojo y preocupación por el presente de la Argentina.

En ese sentido, lo calificó de "energúmeno", cuando le pidieron que lo describa con una palabra. Sin embargo, sostuvo que "eso ni siquiera empieza a cubrir lo que realmente es".

"Sí, es un energúmeno, pero lo más importante es lo que está haciendo con el país, a quién putea cuando putea o cuando dice ´mandril´ o ´rata´", sostuvo Martín Caparrós en diálogo con el programa "Parte del aire" de Radio Del Plata.

En ese sentido, en relación al presidente Javier Milei, agregó: "Quizás esa cortina de humo de lo energúmeno que es, nos distraiga de ver las cosas terribles que está haciendo con tanta gente, a la que está sometiendo a vidas muy, muy difíciles".

Eso no quedó ahí sino que el reconocido periodista enfatizó que "hay algo que está demasiado instalado ahora en Argentina, gracias entre otros a Milei, no sólo a él, que es el odio" y sostuvo que en la actualidad "el odio es un buen negocio". "Creo que no sabe con qué fuego está jugando. No puede impunemente estar revoleando antorchas sobre un campo de pólvora", añadió respecto del mandatario libertario.

Por último advirtió que la jugada del odio, le puede salir mal al presidente Javier Milei: "Si está todo el tiempo hablando del odio, de la crueldad, insultando y todo eso. Hay algún momento en que eso se te puede ir de la manos y no sabés adónde va a parar".

Tras la repercusión de sus dichos, Caparrós compartió un link con la entrevista en sus redes sociales e incluyó la definición de la palabra que utilizó: “"ènergúmeno': persona que habitualmente se comporta de manera airada o violenta. (D.R.A.E.)".