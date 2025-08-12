Georgina Rodríguez junto a Cristiano Ronaldo, con quien se comprometió.

La influencer argentina Georgina Rodríguez es la pareja de Cristiano Ronaldo, uno de los mejores futbolistas que tuvo el mundo del fútbol en las últimas décadas y una posición que lo llevó a competir en estadísticas mano a mano con el astro argentino Lionel Messi. Su relación con el crack portugués se encuentra en su mejor momento, debido a que se comprometieron y todo indica que tendrán una boda en breve.

“Sí, quiero. En esta y en todas mis vidas”, dijo Gerogina en la descripción de la foto que subió a su cuenta de Instagram, en la que muestra su mano y la de "CR7" con los anillos correspondientes, que anticipan el futuro casamiento. Ambos tienen una relación desde 2016 y juntos tuvieron a Alana Martina y Bella Esmeralda. Ellos se sumaron a los tres hijos que ya tenía el futbolista, formado una familia. Sin embargo, la historia de Georgina no fue senclla y tuvo que superar difíciles momentos.

Esta es la dura historia de Georgina Rodríguez

Georgina Rodríguez nació en 1994 en Buenos Aires, Argentina. Su padre Jorge Rodríguez era futbolista y jugaba en el Murcia. Estaba casado con Ana María Hernández, y si bien estuvieron viviendo un tiempo en Argentina, se instalaron finalmente en España. El papá de Georgina se involucró en el negocio del narcotráfico, fue descubierto por la Justicia y terminó preso por distribución de cocaína y residuos canábicos.

Georgina Rodríguez celebrando su cumpleaños en una escena que sale en el documental de Netflix Soy Georgina.

De acuerdo con lo informado por el periodista de Intrusos Augusto Tartúfoli, Georgina Rodríguez dejó de visitar a su padre, y cuando Jorge cumplió su condena, fue enviado de regreso a la Argentina, donde vivió hasta su muerte en 2019. "Cuando su papa estaba muy enfermo, la hermana le reclamaba que le pague un pasaje para aunque sea ir a verlo al padre", expresó el comunicador acerca de la difícil relación de la joven con su familia.

Georgina Rodríguez con Cristiano Ronaldo y sus hijos.

"Hemos tratado de llamarla, pero parece que ha cambiado su número", resaltó Jesús Hernández, tío de la pareja de Cristiano Ronaldo, a quien invitó a que lo llamara para decirle que tiene a su lado a "una mujer malvada". Lo cierto es que Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo sostienen una solida relación. Ella era vendedora en una tienda de Gucci en Madrid al momento de conocer al futbolista portugués en 2016.

Un año y dos meses después de que blanquearan su noviazgo nació Alana Martina, la primera hija de la pareja. Fue el 12 de noviembre de 2017 en la Clínica Quirón de Pozuelo de Alarcón. Luego sufrieron en abril de 2022 un duro golpe, cuando perdieron a uno de los dos mellizos que esperaban, en un parto prematuro. Un duro golpe de la vida al que la pareja se pudo reponer hasta llegar al día de hoy.