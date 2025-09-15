Aseguran que Marianela Mirra está embarazada de José Alperovich.

Marianela Mirra vuelve a estar en el centro de la escena tras confirmarse una noticia que sorprendió al mundo mediático. Según reveló Gastón Trezeguet, amigo cercano de la ex Gran Hermano, ella le confesó que espera un hijo de José Alperovich, exgobernador de Tucumán que actualmente cumple condena en el penal de Ezeiza por abuso sexual.

“Es 100% real”, aseguró Trezeguet en diálogo con TN Show, al confirmar que fue la propia Mirra quien le contó sobre su embarazo. Incluso reveló la frase exacta con la que ella le transmitió la noticia: “Estoy esperando un bebé de José”. De esta manera, los rumores que circulaban en torno a la pareja finalmente quedaron ratificados.

La periodista Laura Ubfal, por su parte, informó en su portal que el embarazo se produjo mediante inseminación artificial. Este detalle coincide con lo que días atrás contó Fernanda Iglesias en Puro Show (El Trece), donde mencionó que Mirra fue vista en una reconocida clínica de fertilidad de Recoleta.

La relación entre Mirra y Alperovich fue blanqueada en abril de este año, cuando la mediática confirmó públicamente que estaba en pareja con el exgobernador. “Mi pareja es Alperovich. Esto es de casi toda mi vida, no soy puta, no tengo asociación ilícita, no tengo familia de chorros y ñoquis”, había escrito en redes sociales. Pese a los rumores de distanciamiento, Mirra luego confesó que nunca hubo una ruptura y que en más de una ocasión mintió para evitar ser seguida por las cámaras en sus visitas a la cárcel.

Qué se sabe del embarazo de Marianela Mirra

En Puro Show (El Trece), Fernanda Iglesias reveló que la ganadora de Gran Hermano 2007 asistió recientemente a una clínica de fertilidad en Recoleta. Según la periodista, allí se sometió a un tratamiento de inseminación artificial con el objetivo de tener un hijo junto a Alperovich.

“Ella tiene 41 años y él 70. Me lo contó gente de la clínica. Recordemos que había dicho que no pensaba engendrar hijos en la cárcel, pero al parecer se quieren y quieren tener hijos”, afirmó Iglesias.