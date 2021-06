El calvario de María Becerra que reveló en PH: "Quisieron abusar de mí"

Durísimo relato de María Becerra en PH Podemos Hablar. La famosa cantante reveló que fue víctima de violencia de género y contó en detalle el día en que intentaron abusar de ella en el colegio.

María Becerra, una de las cantantes más famosas de la Argentina y también de Latinoamérica, hizo una cruda confesión en PH Podemos Hablar. La reconocida artista de reggaeton dijo presente en el programa de Andy Kusnetzoff y relató una cruda experiencia de violencia de género que sufrió en el colegio técnico al que asistió.

En el último programa de PH, emitido el pasado sábado 26 de junio, Kusnetzoff le propuso a sus invitados que cuenten si alguna vez sufrieron algún momento de la infancia o la adolescencia. Ante la mirada de Soledad Silveyra, Flavio Mendoza, Ximena Capristo y "El Pájaro" Gómez -líder de la banda Vilma Palma-, Becerra se decidió a contar una dura experiencia.

"Fue complicada mi pre-adolescencia. La pasé muy mal en el colegio, me hicieron mucho bullying y viví situaciones muy feas. El 2012 fue el peor año de mi vida", sostuvo la cantante que al principio alcanzó la fama por subir videos a YouTube. Luego, agregó: "Les dije a mis viejos que quería ir y ellos no querían, pero les hinché tanto que me anotaron. Y maldito el día en que me anotaron...".

Entre las experiencias que tuvo, María Becerra resaltó algunos episodios de abuso y violencia de género que sufrió durante su paso por el colegio técnico: "Éramos dos mujeres entre 400 varones. Antes era típico que vayas caminando y que los compañeros te tocaranl cul.., que te manosearan en el boliche o en el colegio".

Para colmo, las propias autoridades del colegio la hacían sentir culpable y responsable de los abusos que sufría por la ropa que se ponía: "Eran así los varones, muy pajer... y yo estaba todos los días en la oficina quejándome y me mandaban a mí con la psicopedagoga. Las preceptoras me decían: ‘¿No pensaste en no usar jean?’. Me decían que trajera ropa holgada y ahí nació mi obsesión por usar ropa holgada". Y añadió que al día de hoy quedó : "Hoy en día no me pongo un vestido ni de caño, por lo mal que la pasé. No me pongo short ni polleras".

Incluso, Becerra también contó que fue agredida físicamente: "Me pegaban feo, no había nadie controlando. Me tenían de punto. Me decían ‘aprovechamos y te pegamos pero te manoseamos’. He llegado (a mi casa) moretoneada, con el labio cortajeado. Me pegaban feo y nunca le dije a mi mamá cuando me preguntaba, le metía excusas.. hasta que llegó un punto que bueno...".

María Becerra y el relato del día en que quisieron abusar sexualmente de ella en el colegio

Mientras los invitados de PH Podemos Hablar hacían un silencio absoluto, María relató en detalle el día en que sus compañeros del colegio quisieron abusar sexualmente de ella: “Me llevaron al baño y me tenían uno de cada mano. Me tenían las piernas y me empezaron a querer sacar la ropa. Quisieron abusar de mí. Pasó justo una preceptora y yo estaba gritando y fue la nada misma. Me salvó que tocara el timbre, sino no sé lo que pasaba. Ese colegio era lo peor".

Tras lo acontecido, la artista musical que hoy tiene 21 años recordó cuál fue la reacción de su madre tras contarle lo que le ocurrió en la escuela: “Ella se puso a llorar, se puso pálida y al otro día fue al colegio y armó un quilom... No podía creer cuando le conté todo lo que había pasado. Fue horrible, las caras de esos compañeros las tengo grabadas, no los quiero ver ni cruzar".

A dónde llamar en caso de sufrir violencia de género

Si vivís situaciones de violencia o conocés a alguien que esté en esa situación llamá al 144 durante las 24 horas, los 365 días del año. La línea telefónica es anónima, gratuita y nacional.