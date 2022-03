Furiosa denuncia de Marcelo Tinelli: "700 mil pesos"

Marcelo Tinelli respondió durísimo contra un exentrenador de San Lorenzo que lo acusó de estafarlo.

Marcelo Tinelli sorprendió este martes con una furiosa denuncia contra un exentrenador de básquet de San Lorenzo. "Todos saben dónde encontrarme", disparó muy enojado el conductor desde su cuenta de Twitter luego de que el director técnico quisiera escracharlo en sus redes sociales con un picante mensaje en su contra.

En julio del año pasado, San Lorenzo se convirtió en el primer pentacampeón de la Liga Nacional de Básquet. Pese a coronarse, Silvio Santander decidió dar un paso al costado y dejar de ser el entrenador azulgrana -a donde había llegado a mediados del 2020 en reemplazo de Néstor García-, después de consagrarse por quinta vez al hilo. Pero la relación con el club no habría terminado de la mejor manera y el director técnico se despachó este martes con un picante mensaje contra Marcelo Tinelli, una de las caras del básquet azulgrana mientras no estuvo de licencia.

"A casi 10 meses del título, sigo esperando cobrar. Si alguien encuentra al Sr Marcelo Tinelli por favor que le avise, ya pasó de falta de respeto y se acerca a una estafa más", disparó el actual entrenador de Guaiqueríes de Venezuela en una publicación de Twitter, en la que no solo arrobó al conductor sino que también compartió una imagen suya festejando el quinto título consecutivo. La respuesta de Tinelli no se hizo esperar y llegó con un documento oficial.

"Le recuerdo Sr Santander, que usted, en la resición que hizo con el club durante mi licencia, firmó un acuerdo del cobro de la deuda en 3 cuotas de $700 mil", comenzó replicando el conductor, acompañado de una captura de la supuesta recisión de contrato, refrendada por Horacio Arreceygor, presidente en ejercicio del club de Boedo. En ese sentido, Tinelli también destacó que según le contaron desde San Lorenzo, al entrenador solo se le adeuda el tercer pago, que será abonado "a la brevedad".

No conforme con esto, el conductor publicó un segundo tuit en el que volvió a apuntar contra Silvio Santander por escracharlo en las redes. "Todos saben dónde encontrarme, y que yo esté de licencia en mi club, no lo habilita a decir esta clase de ironías y falta de respeto", enfrentó Tinelli al entrenador. Para cerrar, Marcelo Tinelli arremetió con todo y lo arrobó a Santander: "Igual de usted no me extraña, porque todo el cuerpo técnico hablaba de su permanente mal trato hacia ellos. Abrazo".

Marcelo Tinelli, en su peor momento en San Lorenzo

Más allá de la gloria alcanzada durante su primera gestión junto con Matías Lammens, con la gloria de la primera Copa Libertadores incluida, en el segundo y en el tercer mandato entre ambos se cayó todo a pedazos. Las malas campañas del primer equipo de fútbol, las deudas multimillonarias, los cambios de técnicos constantes y el fantasma del promedio del descenso hicieron olvidar mucho de lo conseguido al principio.

En la actualidad, Tinelli es insultado permanentemente por los hinchas y los socios del club en el estadio del "Nuevo Gasómetro" y por ello tuvo que pedir licencia como Presidente. Ahora, la entidad está al mando de Horacio Arreceygor y el futuro del "Cabezón" en la institución de sus amores es una incógnita.