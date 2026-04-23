FOTO DE ARCHIVO: Maggie Gyllenhaal asiste al estreno mundial de "The Bride!" en Cineworld Leicester Square, en Londres

​La directora, actriz, guionista y productora estadounidense Maggie Gyllenhaal presidirá el jurado ‌de la ‌sección oficial del Festival de Cine de Venecia de este año, anunciaron el jueves los organizadores.

La carrera de Gyllenhaal como actriz abarca más de tres décadas, con papeles en la película de superhéroes ​de 2008 "El ⁠caballero de la noche" y en ‌la película de 2009 "Crazy Heart", ⁠por la que fue ⁠nominada al Óscar a la mejor actriz de reparto.

Debutó como directora en 2021 con el ⁠aclamado drama "La hija oscura", del ​que también fue guionista, lo ‌que le valió el ‌premio al mejor guión en el ⁠Festival de Cine de Venecia de ese año.

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"Estoy encantada de aceptar la invitación para presidir el jurado del Festival ​de ‌Cine de Venecia de este año", dijo Gyllenhaal en un comunicado.

"Venecia siempre ha apoyado las voces sinceras y singulares, y me siento honrada ⁠de contribuir a continuar esa valiente y necesaria tradición. No estaré ahí para juzgar, sino con curiosidad, admiración y entusiasmo".

El director del festival, Alberto Barbera, dijo que Gyllenhaal ha construido una carrera basada tanto en ‌la inteligencia como en el coraje.

"Contar con ella como presidenta de nuestro jurado significa poder contar con una voz autorizada e independiente, animada por esa auténtica pasión ‌por el cine de autor que siempre ha representado el corazón del Festival", afirmó.

La edición ‌83 del ⁠Festival Internacional de Cine de Venecia se celebrará del 2 al ​12 de septiembre. Las películas a concurso se anuncian tradicionalmente en julio.

Con información de Reuters