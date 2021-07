La amenaza de Luis Ventura al jurado de MasterChef Celebrity: "Tengo archivos de todos"

Luis Ventura, quien fue llamado para participar de MasterChef Celebrity 3, lanzó una dura amenaza contra los miembros del jurado del programa.

MasterChef Celebrity es el programa que en plena pandemia de coronavirus ha logrado que el público vuelva a estar varias horas viendo televisión en casa. Considerado un verdadero éxito, el ciclo de Telefe se prepara para lanzar la tercera temporada. Y Luis Ventura, un experimentado periodista de espectáculos y chimentos, recibió el llamado para formar parte del mismo. Aun así, a modo de amenaza, lanzó una advertencia contra los miembros del jurado.

Sin querer brindar muchos datos acerca de la comunicación que recibió, Ventura reveló que fue tentado para participar de MasterChef 3, que de acuerdo a los rumores ya cuenta con algunos famosos confirmados. "Alguien me llamó, por respeto a mi trabajo y a mi canal, no hablé", indicó. Y agregó: "Estoy pasando esta mini vacación vespertina, miro el solcito, camino por el barrio".

En una entrevista que le concedió a Moskita Muerta y Nilda Sarli para el programa Por si las moscas, el panelista de Fantino a la Tarde resaltó que para formar parte del programa debería recibir el visto bueno de América TV: "Tendría que estar pidiendo permisos y habilitaciones".

El periodista Luis Ventura.

En tanto, señaló que podría llevar adelante los desafíos del realtiy: "El que cocinó en el infierno, puede hacer papas fritas para el purgatorio". Y profundizó: "Yo vivo cocinando, soy un cocinero de creatividad. Yo no te cocino los platos tradicionales, abro la heladera y con lo que tengo, preparo. Hago cosas locas, te mezclo fideos de dos días con polenta y te hago una tortilla. En tiempos de meditación, trabajo y cocina... las ollas, sartenes y cucharones son buenos amigos".

De todas formas, Ventura dejó en claro que no aceptaría -bajo ningún punto de vista- que los jurados integrados por Germán Martitegui, Damián Betular y Donato De Santis le hablen con un tono prepotente, tal y como ha sucedido con otros famosos: "No me bancaría algunas patoteadas, no me las banco en ninguna de sus especies". Incluso, les envió una fuerte amenaza: "Tengo archivos de todos".

Cuándo empieza MasterChef Celebrity 3: la nueva fecha de estreno que baraja Telefe

En los últimos días, el periodista Pampito Perelló anticipó que MasterChef Celebrity 3 no comenzará en agosto o septiembre de 2021, tal y como había trascendido, sino que la fecha de estreno será el próximo año: "Lo van a dejar para el año que viene, esta semana estuvieron los directivos de Telefe reunidos y tomaron la decisión, que están analizando obviamente, la decisión sería que la temporada 3 de ‘Masterchef’ pase para el 2022".

Los jurados de MasterChef Celebrity y el conductor Santiago del Moro

Cuánto dinero se lleva el ganador de MasterChef Celebrity:

Tal y como ocurrió en la primera y segunda temporada de MasterChef Celebrity 2, Telefe repartirá una jugosa cantidad de dinero para el ganador del trofeo en 2021. Además de obtener un año de clases en la prestigiosa escuela de cocina Mausi Sebess, el famoso participante que gane el reality se llevará 1,2 millones de pesos.