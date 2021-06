La insólita teoría conspirativa de Luis Brandoni que molestó en La Nación

El ultramacrista Luis Brandoni lanzó una vergonzosa teoría conspirativa para intentar dejar mal parado al kirchnerismo y le salió mal.

Luis Brandoni volvió a protagonizar un papelón en los medios. En esta oportunidad, el actor ultramacrista visitó los estudios de La Nación + y brindó un discurso colmado de odio hacia el kirchnerismo y también de teorías conspirativas. Creer o reventar, sostuvo que en las elecciones del 2019 hubo fraude. Sin embargo, el periodista que lo entrevistó lo frenó en seco.

En un ida y vuelta con el periodista Paulino Rodrigues, Brandoni indicó: "El Gobierno de Macri perdió en las PASO... el Gobierno de Macri perdió en las PASO con esa derrota sospechosa, para mí". El conductor, sorprendido por aquella alocada afirmación, hizo una pausa y le consultó: "¿Cómo que sospechosa?".

De todas formas, el verborrágico actor que hace varios años milita en Juntos por el Cambio y apoya todas las marchas de Mauricio Macri, le respondió: "Sí, yo creo que hubo fraude en esas PASO. Imaginate, si Kicillof sacó más votos que el Presidente de la República, en algo se equivocaron los muchachos".

Una vez más, el periodista se mostró perplejo con semejante afirmación y le marcó la cancha: "Pero la política no hizo esa lectura y el Gobierno tampoco reclamó, no demandó ni vio nada raro. Lo que ocurrió después entre las PASO y las generales es que hubo 2 millones de nuevos votantes, en los cuales la inmensa mayoría se volcó por el ex presidente Macri e incluso remontó Vidal, que sacó prácticamente los mismos votos que en 2015. Lo que pasa es que el peronismo unificado en 2019, terminó con el apetito de Vidal de poder ser reelecta".

Molesto por el argumento que le presentó Paulino Rodrigues, Brandoni manifestó: "Bueno, yo me permito tener alguna sospecha de fraude sobre todo en el Conurbano porque sé cómo se conduce, sé cómo se amenaza a los presidentes de mesa, sé cómo compran a los presidentes de mesa y el clima con el que se vive en aquellos lugares, que no son los más propicios para una elección".

El diputado del Frente de Todos Rodolfo Tailhade acusó al dueño del Grupo Clarín, Héctor Magnetto, de estar detrás de las consignas de Juntos por el Cambio para frenar el proyecto de reforma de la ley del Ministerio Público Fiscal y lo argumentó a partir de una serie de situaciones que se dieron luego de que se anuncie que iba a haber dictamen positivo a la iniciativa.

A través de una serie de tuits, Tailhade se refirió al video que grabaron los dirigentes macristas Patricia Bullrich, Waldo Wolff, Fernando Iglesias y Luis Brandoni. Además, en su cuenta, denunció que las imágenes se grabaron por pedido de uno de los dueños del Grupo Clarín. “Les voy a contar una triste historia sobre cómo maneja Magnetto a sus empleados: el viernes 14 de mayo anunciamos que el 18 íbamos a emitir dictamen en el proyecto de reforma de la ley de Ministerio Público. Un día después, el macrismo grabó este video patético”, escribió.