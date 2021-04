Luciana Salazar contraataca: le pedirá 50 millones de pesos a Redrado

Luciana Salazar le pedirá 50 millones de pesos a Martín Redrado.

Tras una segunda audiencia de mediación fallida, la disputa legal entre Luciana Salazar y Martín Redrado recrudece con el correr de las horas. Además de la audiencia, ayer se supo que el economista prefería llegar al juicio para reclamarle a la blonda la impresionante suma de 25 millones de pesos en compensación por una supuesta campaña de hostigamiento en su contra. Sin embargo, Salazar decidió contraatacar: le pedirá 50 millones de pesos a su ex pareja.

Ayer se llevó a cabo la segunda audiencia de mediación entre Luciana Salazar y Martín Redrado. Según contó Ángel de Brito, la misma fue un "desastre", con gritos y acusaciones como una constante. El conductor de Los Ángeles de la Mañana también confirmó que finalmente la carátula de la causa dista bastante de lo que proponían tanto la modelo como el economista. La Justicia decidió que la causa será por "Daños y perjuicios" y no por "Hostigamiento" como él quería o "violencia de género", como había deslizado ella.

Pero lo más increíble tras la fallida audiencia es que, una vez conocida la cifra que el ex Presidente del Banco Central le pedirá a su ex pareja, Luciana Salazar decidió contraatacar: le reclamará 50 millones de pesos, el doble de lo que se informó ayer que Redrado le pedirá. Desde los entornos de ambos afirman que quieren llegar a juicio para resolver esta disputa. En la misma audiencia fallida y con el visto bueno de ambas partes, se resolvió que no se podrán expresar públicamente sobre los fundamentos de sus demandas. Ángel de Brito también aseguró que ni los abogados ni amigos de la ex pareja podrán hablar en forma pública sobre las audiencias.

Luego de la audiencia, Luciana Salazar iba a presentarse en Los Ángeles de la Mañana para hablar sobre su futura participación en La Academia, pero para sorpresa de todo el plantel del ciclo que se emite por las mañanas de El Trece la blonda pegó el faltazo. Ángel de Brito justificó a la modelo contando que había chocado con su auto y estaba esperando al auxilio mecánico. Las angelitas se mostraron algo escépticas al respecto, pero el conductor ratificó la versión a través de su cuenta de Twitter.

La más reciente pelea entre los integrantes de esta polémica pareja comenzó cuando se viralizaron unas fotos del economista en Estados Unidos acompañado por Lulú Sanguinetti, su ex novia aunque también circulaban rumores de reconciliación. Salazar estaba en Argentina luego de pasar unos días junto a su hija Matilda y Redrado en el país norteamericano, invitadas por él. Al ver las imágenes, la modelo explotó y calificó de "lacra" al ex Presidente del Banco Central, entre muchas otras cosas. La disputa mediática entre Luciana Salazar y Martín Redrado lleva años por los constantes idas y vueltas de la pareja, pero la legal recién empieza y promete novedades explosivas.