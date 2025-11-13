Policía deja en libertad bajo control judicial a sospechosa de robo al Louvre: fiscal

Personas se congregan frente al Museo del Louvre tras el arresto de los sospechosos del robo por parte de la policía francesa, en París

13 nov (Reuters) -La policía puso bajo control judicial a una mujer sospechosa de estar implicada en el audaz robo perpetrado durante el día en el Museo del Louvre francés, informó el jueves la fiscalía de París.

La mujer es una de las cuatro personas investigadas formalmente en relación con el robo, cuyos autores se llevaron piezas históricas por valor de 102 millones de dólares de la Galería Apolo del museo, que alberga las joyas de la corona francesa.

No se le permitirá ponerse en contacto con otros sospechosos ni salir de Francia.

Dos hombres aparcaron una grúa frente al Louvre una mañana de domingo del mes pasado, subieron al segundo piso, rompieron una ventana, reventaron vitrinas con amoladoras angulares y huyeron en motocicletas conducidas por dos cómplices en un atraco que duró menos de siete minutos.

La fiscal de París, Laure Beccuau, dijo a principios de mes que los investigadores habían detenido a tres hombres y a una mujer, novia de uno de los presuntos atracadores.

Hasta ahora no se ha encontrado rastro de las joyas robadas.

