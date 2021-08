Cande Vetrano reveló el calvario de trabajar con Cris Morena: "Con terapia"

La actriz dio detalles desconocidos de sus inicios en la televisión de la mano de Cris Morena. Cande Vetrano y una declaración sorprendente en Los Mammones.

Una de las figuras más sobresalientes de los ciclos televisivos de Cris Morena dio detalles desconocidos sobre las consecuencias mentales que le trajo. Candela Vetrano, en diálogo con Los Mammones, fue directa y aseguró que la mayoría de aquellos chicos lograron salir adelante con ayuda psicológica para seguir vigentes en los medios.

“Qué semillero eh. Cada uno que pasó por el mundo de Cris Morena, muchos de ellos…”, comenzó diciendo el conductor Jey Mammón. Por su parte, Cande Vetrano fue tajante y agregó: "Sí, la verdad que la mayoría… la mayoría con terapia… (seguimos en la tele)”. De este modo, la entrevistada sorprendió a los televidentes aunque luego intentó explicar cuál fue el sentido de sus palabras.

Tratando de restarle protagonismo a Cris Morena y su accionar al llevar adelante diferentes telenovelas en Telefe, Cande Vetrano sentenció: “No, digo por el hecho de trabajar desde chicos, me parece que la terapia está buena para contrarrestar con todo". Sus dichos sonaron fuerte en las redes sociales y recordaron viejos episodios como el ocurrido, también, en Los Mammones: la "acusada" fue de invitada al programa de América TV y realizó un comentario deplorable y gordofóbico contra el conductor.

El comentario gordofóbico de Cris Morena a Jey Mammon: "Vos bajando un poco"

Cris Morena es una de las personalidades más reconocidas de la televisión argentina. A 30 años de la creación del éxito de Jugate conmigo, la persona detrás de ficciones como Chiquititas o Casi Ángeles estuvo en el programa Los Mammones, por América TV, y fue entrevistada por Jey Mammon sobre los hitos de su carrera.

Al momento del segmento “Las 21 a las 21″, donde los invitados deben contestar 21 preguntas, Jey le preguntó sobre un posible regreso de Jugate conmigo. Cuando Morena contestó que era posible, el periodista aprovechó para indagar más: “¿Quién podría conducir la remake del programa? ¿Vos?”. “Santiago del Moro... Vos, bajando un poco”, deslizó la productora, haciendo un gesto para dar a entender que se refería al peso de Mammon.

“Siempre tan esteta, Cris. Me encanta”, afirmó el conductor con una sonrisa. “O sea que yo no tengo chances”, agregó el panelista Gabriel Schultz, provocando la risa de los presentes. “No, no, mentira. Fue un chiste. Digo que sí porque sería algo alucinante, pero en realidad no lo haría. De verdad no creo, o no sé”, admitió Morena.