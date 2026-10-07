El look simple, cómodo y albiceleste de Antonela Roccuzzo para la despedida de Messi.

La despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina tuvo todos los condimentos de una noche histórica. Mientras en el campo de juego el capitán disputaba su último partido con la camiseta albiceleste, en las tribunas y los palcos familiares y amigos acompañaron cada momento. Entre ellos estuvo Antonela Roccuzzo, quien volvió a llamar la atención por su elección de vestuario.

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Para la ocasión, la empresaria rosarina apostó por una propuesta alejada de los looks de gala y mucho más vinculada con el clima de estadio. La elección estuvo marcada por prendas básicas, una estética urbana y una combinación que priorizó la comodidad sin perder el sello sofisticado que suele caracterizarla.

Antonela Roccuzzo estrenó la camiseta especial que la AFA le hizo a Lionel Messi.

Desde el palco del Monumental, Roccuzzo vivió la jornada junto a sus hijos y Celia Cuccittini, la madre de Messi.

El look de Antonela Roccuzzo en la despedida de Lionel Messi

La esposa de Messi eligió un conjunto de líneas simples y tonos sobrios, una fórmula que suele aparecer entre sus elecciones para ocasiones informales. En lugar de recurrir a un vestido o a una propuesta más sofisticada, optó por un outfit pensado para acompañar durante varias horas una jornada de fútbol, música y homenajes.

Uno de los detalles que más se destacó fue su elección de llevar el cabello suelto y un maquillaje natural, reforzando una estética sencilla que dejó el protagonismo a la situación y, especialmente, al homenaje a Messi.

Antonela Roccuzzo alentó a Messi desde el palco junto a sus hijos y su madre Celia.

La postal familiar terminó de completar la escena, mientras Antonela acompañaba desde el palco, sus hijos participaron también del momento histórico y compartieron la emoción de la despedida del capitán argentino.

El partido ante Benín significó la despedida del futbolista de la Selección Argentina como local, después de más de dos décadas vinculadas al equipo nacional. La noche en el Monumental estuvo acompañada por distintos homenajes y espectáculos, en una celebración que tuvo como protagonista absoluto al número 10. Desde las tribunas, Antonela siguió cada instante junto a sus hijos y al resto de la familia.