La historia de amor entre Messi y Antonela Roccuzzo: cómo se conocieron

Lionel Messi y Antonela Roccuzzo llevan décadas juntos y, si bien se casaron, tuvieron tres hijos y hoy viven en Miami, su historia empezó mucho antes de la fama del excapitán de la Selección Argentina, cuando ninguno de los dos imaginaba lo que vendría.

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Cómo se conocieron Messi y Antonela

La pareja se conoció en Rosario, su ciudad natal, cuando eran chicos: él tenía 9 años y ella solo 8. El nexo fue un primo de Antonela, amigo y compañero de equipo de Lionel en las divisiones juveniles de Newell’s Old Boys.

Según la historia que circula desde entonces, Messi quedó flechado al verla y preguntó quién era. Durante un tiempo fueron amigos, aunque ya sabía que sentía cosas por ella, incluso, llegó a escribirle cartas en las que le decía que algún día sería su novia.

En el año 2000, la familia Messi se mudó a Barcelona para que Lionel pudiera continuar su tratamiento médico y sumarse a las divisiones juveniles del club catalán. Antonela se quedó en Rosario y años más tarde comenzó la carrera de odontología.

Sin embargo, a los 17 años se volvieron a encontrar en un momento doloroso: Antonela perdió a una de sus mejores amigas en un accidente de tránsito. Messi viajó a la Argentina para acompañarla, y ese gesto marcó un quiebre en la relación. Desde entonces empezaron un noviazgo a distancia. Ella viajaba seguido a Barcelona mientras estudiaba, y él ya se consolidaba en el primer equipo del Barça.

Durante varios años mantuvieron la relación lejos de los medios. Compartieron la noticia a sus familias en julio de 2007 y recién en 2009 se lo confirmaron a los medios. Finalmente, se mostraron públicamente después del Mundial de Sudáfrica 2010. Poco después, Antonela dejó Rosario, interrumpió sus estudios y se instaló en Cataluña para vivir con Lionel.

Messi y Antonela confirmaron su relación a los medios en 2009

¿Cómo es la familia de Messi y Antonela?

La familia creció rápido:

2012: nació Thiago, el primer hijo.

nació Thiago, el primer hijo. 2015: llegó Mateo.

llegó Mateo. 2018: nació Ciro, el menor.

Lionel Messi y Anto Roccuzzo se casaron en Rosario en 2017

El 30 de junio de 2017 se casaron en Rosario, la ceremonia fue definida como "la boda del siglo" y contó con la presencia de figuras del fútbol mundial. En lugar de regalos, los novios pidieron donaciones para la Fundación Leo Messi. Actualmente, la familia vive en Florida, ya que Leo juega en el Inter Miami, aunque no se descarta que llegue al fútbol argentino para retirarse en su amado Newell´s Old Boys de Rosario.