El periodista continúa luchando contra un cuadro de leucemia.

Al aire de El Nueve, la conductora Maju Lozano reveló detalles del estado de salud del periodista Lío Pecoraro. Su compañero se encuentra internado en el Hospital de Clínicas, dándole batalla a un cuadro de leucemia por el que debió ingresar a terapia intensiva en los últimos días. Sin embargo, hay novedades alentadoras: "Está mejor, lo pasaron a una habitación común".

"Todos necesitamos que todos donemos sangre. Nuestro amigo Lío Pecoraro está mejor, lo pasaron a una habitación común, donde estaba antes de terapia intensiva. Es un pronóstico reservado", aseguró Maju Lozano, quien está al frente del programa Todas las tardes, donde Lío Pecoraro es uno de los panelistas. Por otro lado, se hizo hincapié en el respeto hacia el círculo íntimo del periodista asegurando que (al menos en este envío) no se darán mayores detalles de su cuadro sanitario.

"Si hacemos de manera breve el tema es porque queremos respetar la decisión de su familia y sus allegados", expresó Maju Lozano, y agregó: "Nosotros damos la información porque hay mucha gente interesa y que fue a donar sangre por Lío y lo quiero agradecer. Mi Chino es un toro. Vamos a ser muy reservados con la información. Desde acá, todo nuestro amor y apoyo para nuestro amigo".

El día en que Lionel Pecoraro reveló su cuadro de leucemia

El periodista Lío Pecoraro filmó un video en el que contó cómo es su lucha contra la leucemia. Esta enfermedad le fue detectada hace pocas horas y decidió hacer pública su situación. Luego de realizarse diferentes estudios y de tomar la determinación de internarse en el Hospital de Clínicas, el protagonista grabó una publicación de Instagram TV en donde detalló cómo empezó a detectar síntomas que no eran usuales en su rutina diaria.

"Quiero grabarles este mensaje porque tengo algo que contarles, que decidí contarles desde el primer día que lo supe porque me parece además muy importante", empezó diciendo Lío Pecoraro, quien (acto seguido) relató los motivos por los que decidió someterse a diferentes estudios para constatar su estado de salud: "Hace unos días empecé a sentir algo raro en mi organismo, sensaciones que creía que no estaban dentro de lo normal a nivel salud.

"Me empezó a sangrar la boca. El día viernes, me vuelvo a hacer el análisis con una buena noticia. Las plaquetas habían subido, por lo tanto entendíamos que el sangrado de mi boca no tenía que ver con eso", manifestó el periodista Lío Pecoraro, desde el Hospital de Clínicas en donde se encuentra internado. "En el día de ayer (martes 13 de octubre), me hago una punción de médula ósea y el diagnóstico es que estoy atravesando una enfermedad llamada leucemia promielocítica".