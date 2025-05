No lavar las sábanas y toallas constantemente puede acumular peligrosos alérgenos.

Lavar las sábanas y las toallas con la frecuencia adecuada no es solo una cuestión de limpieza o de buen olor: es, sobre todo, una práctica clave para mantener la higiene y prevenir la acumulación de ácaros, bacterias y otros alérgenos en el hogar. Sin embargo, muchas personas no tienen del todo claro cada cuánto tiempo conviene hacerlo.

La influencer española conocida en redes sociales como @huele.a.limpio abordó este tema en uno de sus últimos videos, que rápidamente se volvió viral. Allí explica de forma clara y sencilla cuáles son los tiempos ideales para el lavado de los principales textiles del hogar. “Es algo que siempre confunde”, reconoce.

Sábanas y toallas ¿cuál es la frecuencia recomendada para lavarlas?

Según la especialista, las sábanas, que están en contacto directo con el cuerpo durante varias horas al día, deberían lavarse una vez por semana. En cuanto al protector del colchón, se puede lavar cada 15 días o una vez al mes, dependiendo del uso y de si hay manchas visibles.

Uno de los puntos más importantes del video está dedicado a las toallas, que, por estar en contacto constante con la humedad, pueden convertirse en un foco ideal para la proliferación de bacterias. Por eso, la recomendación es clara: lavarlas cada tres días.

En el caso del edredón, nórdico o colcha, no hace falta lavarlos tan seguido. Si no presentan suciedad visible, alcanza con hacerlo cada tres meses. Lo mismo aplica para las cortinas, que suelen pasar desapercibidas pero acumulan polvo y partículas del aire. “Esas que parecen que nunca se ensucian, que siempre están súper limpias... no, cada trimestre habría que limpiarlas”, aclara la influencer.

Por su parte, las fundas de los almohadones se deberían lavar una vez por mes, aunque esto puede variar según el uso. Si bien estas recomendaciones sirven como una guía general, la propia influencer aclara que cada casa tiene sus propias rutinas, hábitos y necesidades. “En mi casa lo hemos hecho siempre así, pero no tiene por qué ser igual en todos lados”, explicó en la publicación que acompañó su video.

Sólo tres ingredientes: El truco casero para sacar las manchas de las toallas

En la actualidad, los trucos caseros volvieron a tomar protagonismo, especialmente gracias a la influencia de las redes sociales. Esta tendencia se disparó porque muchas personas hallaron soluciones efectivas y económicas para sus problemas cotidianos. Un ejemplo de esto es consejo para dejar las toallas y toallones como nuevas con tres simples ingredientes.

A menudo, el maquillaje o ciertos productos de limpieza dañan las telas. Sin embargo, existe un truco casero sencillo, que requiere solo tres ingredientes y algunos minutos de tu tiempo, para devolverles su buena apariencia.

Los trucos caseros, en general, son ideales para resolver lo que se convierte en un verdadero dolor de cabeza, sobre todo en lo que se refiere a la limpieza. Además, son rápidos, eficaces y muy accesibles económicamente.

Para este truco en particular, solo necesitarás un puñado de ingredientes: dos cucharadas de bicarbonato de sodio, tres cucharadas de agua oxigenada, un poco de jabón blanco y agua. Con estos elementos en mano, podrás darle un nuevo aire a esas toallas que ya no lucen como antes. El proceso es bastante simple y, en cuestión de minutos, verás resultados sorprendentes.

Primero, hay que llenar un fuentón con agua y añadir las 2 cucharadas de bicarbonato y las 3 de agua oxigenada. Es clave mezclar bien todo, y después sumergir las toallas en la mezcla. Dejá que reposen durante tres horas. Luego, hay que desechar el agua y lavar las toallas con jabón blanco. Notarás como las manchas van desapareciendo poco a poco. Para culminar, hay que enjuagar y hacer un lavado final en el lavarropas.