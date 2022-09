Lily Sullos, la astróloga que predijo su muerte en Argentina: cómo murió y qué le pasó

Creer o reventar, la astróloga predijo su muerte en la Argentina tal y como lo manifestó en diversas oportunidades. El extraño caso del fallecimiento de Lily Sullos.

Como todos los seres humanos, Lenke Süllős -más conocida como Lily Sullos- sabía que se iba a morir. La diferencia, con respecto al resto de los mortales, es que la misteriosa astróloga tenía la certeza de cómo y cuándo se iba a dar su muerte.

Quién fue Lily Sullos y cómo descubrió su don

Nacida en Budapest (Hungría), el 27 de septiembre de 1928, su fantástico don lo descubrió a los 6 años, cuando sus padres la llevaron a ver Cleopatra (1917), dirigida por J. Gordon Edwards y protagonizada por Theda Bara y Alan Roscoe. En plena transmisión, se dio cuenta de que las pirámides eran de ladrillo, por lo que le manifestó a su familia: "Yo las conozco porque estuve ahí y no son como la pared de casa". Sí, desde aquel momento, sostuvo que había recordado sus vidas pasadas.

En 1944 se fue de Budapest y se instaló en Austria. Comenzó la carrera de medicina y la de astrología, aunque solo pudo profundizar la segunda. Sin embargo, en 1948, su familia se mudó a Banfield (Provincia de Buenos Aires), donde comenzó a hacerse un lugar en el mundo de los medios de comunicación. Luego de involucrarse en varias colaboraciones astrológicas de diversas revistas, escribió el "Libro astrológico del amor". Esto resultó un gran envío en su carrera, ya que empezó a trabajar en Perfil y después comenzó a publicar los horóscopos anuales.

A mediados de los '80, a Lily le abrieron las puertas de diversos canales de TV. Sin lugar a dudas, fue una de las personalidades a los que los medios más recurría cada vez que querían abordar algún asunto de astrología. Como si fuera poco, la húngara sostenía que su madre llevaba en las venas la sangre de la familia Báthory, una de las familias más antiguas y nobles de su país: "Hemos tenido antepasados ilustres como el Conde Bela Báthory, por el 1.400. A mi ancestro le decían 'Drácula' porque estudiaba el secreto de la eterna juventud. Salía de noche a cazar murciélagos, pero nunca le hizo mal a nadie".

A su vez, Lily afirmaba que había duendes en su casa y que presenciaban hecho paranormales. Por ejemplo, en una oportunidad, declaró que se curó de un problema de vista por un acercamiento con ovnis en Chapadmalal (Provincia de Buenos Aires).

La relación de Lily Sullos con su hermano Luis Sullos

Lily Sullos y Luis Sullos vivían juntos en La Lucila (Vicente López, provincia de Buenos Aires). Ambos eran muy unidos y se acompañaban constantemente, al punto de que en su entorno afirmaban que uno no podía vivir sin el otro. Componían música, escribían juntos y muchas veces daban entrevistas.

La extraña muerte de Lily Sullos

"La muerte no existe", había manifestado Lily en una entrevista que brindó en 1999. Sin embargo, en agosto de 2013, la astróloga sufrió un pequeño ACV: sus piernas y manos no le respondían. Y luego, el 9 de septiembre del mismo año, posó en una foto junto a su hermano Luis Sullos. Pocos días después, el 15 de septiembre, sucedió un trágico hecho.

A los 84 años, y ya con la salud desmejorada, la reconocida astróloga le anticipó a su grupo de amigas que no planearan el festejo de su cumpleaños: ya sabía que iba a morirse antes de la fecha (27 de septiembre). "No voy a llegar", les anticipó. Aquel domingo 15 del mencionado mes, su hermano Luis le dio un disparo en la cabeza y luego se suicidó con un arma casera, por lo que la Policía barajó la teoría de que se trataba de un pacto. Según indicó gente del entorno, el hombre se suicidaría si su hermana se moría.

Anikó Szabó, amiga de los hermanos, comentó: "No podían vivir el uno sin el otro". Asimismo, la mujer agregó que Luis le envió un mail con una carta despedida que, al día de hoy, genera escalofríos en el público.

La carta de despedida de Luis Sullos a Anikó, Szabó, amiga de Lily Sullos

"Anikó: Me parece que Lenke tuvo un derrame cerebral serio. Se cayó en la bañera y ya no pudo pararse ni hablar. Eso pasó alrededor de las 23.30. Ahora estoy esperando que vuelva en sí. En caso contrario voy a cumplir con su deseo, que no sufra con un cerebro maltrecho, paralítica y con dolores, impotente. La solución es rápida y ruidosa. Llamé al médico; la sacaron de la bañera y la pusieron en la cama; dijo que había que llevarla a un geriátrico, adonde mantienen con vida y torturan. Son pasadas las 9 de la mañana. La presión es normal, el pulso también, pero no puede caminar, no puede hablar, no puede ir al baño, no puede beber ni comer. Nos despedimos. Les deseamos mucha suerte; Luis".

Qué dijo Liliana Chelli, ahijada de Lily Sullos tras su muerte

Liliana Chelli dialogó con Canal 26 horas después de la muerte de Lily Sullos y manifestó: "Entiendo lo del mail, pero viste cuando las cosas no cierran. Hablamos muchas veces con ella del respeto al creador, de que Dios es el que te da la vida y el que te la quita". Y señaló: "Hablé con ella la semana pasada y, si bien era una mujer grande que tenía sus cosas, estaba todo más que bien. Pudo haber estado enferma, pero no sé si para tanto. Tenía todo muy claro, dejó pasar su vejez bien, no era una persona que los años le pesaban".

"Lo que sucedió lo verá la Justicia, uno nunca sabe qué puede haber sucedido entre ellos (los hermanos). Lo que si puedo asegurar es que no eran gente de pactos", concluyó Chelli sobre el conmocionante hecho.