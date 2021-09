El rotundo respaldo de León Gieco a Leandro Santoro y el palito a Alfredo Casero

León Gieco respaldó a Leandro Santoro luego de que Alfredo Casero se burlara del precandidato a diputado del Frente de Todos en la Ciudad con el vergonzoso video del afiche.

Leandro Santoro vs. Alfredo Casero: León Gieco respaldó al precandidato del Frente de Todos.

Leandro Santoro vs. Alfredo Casero: León Gieco respaldó al precandidato del Frente de Todos.

León Gieco respaldó públicamente a Leandro Santoro luego de que Alfredo Casero se burlara del precandidato del Frente de Todos en la Ciudad de Buenos Aires con un video en el que mostró la vandalización de un afiche de campaña del líder del espacio político "Los Irrompibles".

En una grabación posteada por el propio politólogo de 45 años en su cuenta oficial de Instagram (@leandrosantorook) se puede observar a Gieco con otro afiche de él detrás y un rotundo mensaje de apoyo con la utilización de su canción "Ojo con los Orozco", lanzada en 1997. Al cambiar parte de la letra, el músico recitó: "Yo, Rodolfo Orozco, sólo pongo los votos por Santoro".

Además, en el mensaje que acompañó la publicación junto al emoji de un corazón, Leandro Santoro escribió: "¿Hay alguien que bendiga esta hermosa comunión de los que pensamos parecido? Somos los menos, nunca fuimos los primeros. No matamos ni morimos por ganar, más bien estamos vivos por andar. Gracias León, te amo y siempre te amaré".

La canción "Ojo con los Orozco" de León Gieco

El ya mencionado tema, compuesto por el propio Gieco y por Luis Gurevich para el álbum titulado "Orozco", tiene un video musical en el que, justamente, uno de los que participan es Alfredo Casero, quien aparece allí como el presentador.

Los Orozco son una familia de corruptos a excepción de Rodolfo, que es músico. "Yo pongo los votos sólo por Rodolfo, los otros son locos, yo los conozco", reza la letra original, por lo que Gieco hizo un juego sutil pero contundente de palabras para expresar que confía en Santoro.

Leandro Santoro vs. Alfredo Casero por el afiche

El que comenzó con esta disputa mediática fue el artista convertido en militante macrista, quien en su perfil de Twitter (@agencialavieja) mostró de fondo el afiche del político del Frente de Todos vandalizado y dijo irónicamente: "Esto que está pasando es un atentado a nuestras libertades como personas que tenemos la necesidad de expresarnos. No le hagan esto a Santoro. Ya saben, esto no se hace, no hay que hacerlo".

Leandro Santoro vs. Alfredo Casero.

Luego, Casero cambió el tono de voz y mostró el graffiti que hicieron sobre la cara a Santoro: se trataba de un miembro masculino, por lo que el actor comenzó a reírse del ataque machista que él mismo dibujó previamente: "Lo que están haciendo es... No pueden dibujarle una poron... a este muchacho, ja".

Sin embargo, lejos de achicarse, Santoro le respondió de manera categórica y apeló al humor: "¡Hola! Sos mejor artista plástico que humorista". Como consecuencia, decenas de usuarios de las redes apoyaron al precandidato con miles de likes y comentarios.