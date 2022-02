El drama que sufre Laurita Fernández: "Falleció"

Laurita Fernández sufre un drama y lo demostró en sus redes sociales. Los detalles de lo que le sucedió a la conductora de El Trece.

"Laurita" Fernández vivió un disgusto importante durante la tarde del domingo 20 de febrero de 2022, de acuerdo con lo que ella misma reveló a través de la cuenta oficial de Instagram (@holasoylaurita). La bailarina de 31 años apeló a su aplicación preferida, donde tiene casi cinco millones de seguidores, para demostrar su tristeza por un motivo en particular.

No todas las noticias son positivas para la actriz y modelo que actualmente reemplaza a Guido Kaczka al mando de Bienvenidos a Bordo por El Trece. Si bien este fin de semana ella se encontraba en su departamento de la Ciudad de Buenos Aires, hubo algo especial que la dejó muy mal anímicamente.

El mal momento de Laurita Fernández: "Falleció"

La joven coreógrafa y presentadora publicó una historia en video donde se apreciaba la vista desde adentro hacia afuera. Con una voz dramática dirigida hacia sus fanáticos, comentó: "No sé si llegan a ver, ¿ven esa mancha? Se estampó una paloma contra la ventana, chicos... Obviamente falleció, pero quedó como un re espíritu".

En uno de los sectores de la publicación que hizo, la conductora eligió un fondo negro con letras blancas para escribir en la primera instancia: "El susto que me pegué de golpe". Luego, se lamentó: "Pobre paloma". Y sumó un emoji de una carita triste.

Laurita Fernández, triste en Instagram porque una paloma se estrelló contra su ventana y murió.

Laurita Fernández, ¿de novia?

Tras los fracasos de pareja con Federico Hoppe, Federico Bal y Nicolás Cabré, entre otros, la bailarina suele ser la protagonista de rumores de romance semana a semana. Hace poco tiempo, de hecho, fue vinculada con "Memo" Mandarano, un cocinero de Cucinare que visitó Bienvenidos a Bordo.

No obstante, ella se encargó de desmentir los rumores de romance y también dejó una picante declaración. "Nada que ver. Él vino de invitado al programa, sólo eso. Es un copado total, pero cero", comenzó en el diálogo con Intrusos (América TV). Atento a que sigue soltera y sin apuro, el cronista quiso saber a cuántos hombres Laurita "les corta el rostro por semana".

La respuesta de la conductora sorprendió a todos: "Yo no sé encarar si me gusta alguien. No suelo encarar, nunca lo hice. Yo hasta no estar segura…". Y avisó: "Si la otra persona no avanza, me puedo estar muriendo de amor que no voy a avanzar nunca". Para cerrar, "Laurita" lanzó una curiosa propuesta para sus futuros candidatos. "Qué se yo, ya aparecerá... Y si aparece, que encare, porque yo no voy a encarar nunca", completó.