Lali Espósito reveló la vergonzosa razón por la que no va a velorios

La cantante contó una situación por la cual tuvo que pasar cuando fue a un funeral.

La cantante argentina suele sorprender todo el tiempo. Con sus canciones, con sus ocurrencias o, solamente, con alguna frase reveladora sobre su pasado y, por eso, Lali Espósito es una de las más queridas del ambiente. Ahora, se conoció la razón por la cual no va a velorios.

La cantante y actriz, en el último tiempo, está brindando una serie de entrevistas y fue a España donde tuvo una charla en Movistar Plus+. Entre risas y con algo de vergüenza, Lali Espósito contó el ridículo que le tocó vivir en medio de una difícil situación. "Fuimos a un funeral, que estaba todo bien, porque ya era un abuelo, no era una cosa trágica”, dijo Lali. En ese momento, reveló: "Primero uno entra compungido, dije ‘lo siento, lo siento’, hablás bajito, y ya todo eso me causa gracia. Había buena onda porque el señor ya era mayor y estábamos esperando que se muera un poco”.

Mientras contaba la situación, Lali cada vez se sonrojaba más y llegó a contar un momento terrible en medio del velorio. Después de esa sonrisa, una familiar de hombre que se había muerto se acercó a la cantante y, según Lali, les lanzó: "Yo sé que todos estábamos esperando que papá muera, pero tampoco para que se estén cagando todos de risa. No estamos en un teatro viendo una comedia”. Completamente avergonzada, en el mismo programa, contó: "Por esta razón no puedo ir a funerales. Si pudo evitar ir, no voy, porque me rio y me echan”.

Lali Espósito apuntó contra los que criticaron a Shakira: "Misógino, machirulo, violento"

Lali Espósito publicó un furioso descargo en sus redes sociales contra aquellos que criticaron a Shakira por su nueva canción con Bizarrap, en la que habla sobre su dolorosa ruptura con Gerard Piqué.

Lali no se guardó nada y publicó en su cuenta de Twitter: "¿Desde cuándo escribir una canción con despecho, bronca o desamor es incorrecto o puesto bajo la lupa de una moral específica? Es música, chiks. Y esto se hace desde siempre. Se ve que llama más la atención si lo hace una mujer y una N1 como Shakira".

Y agregó, indignada: "No los veo rasgándose las vestiduras por canciones donde lo que se dice es misógino, machirulo o violento... ¡Es más! Las cantan y bailan contentos. ¡Es una ruptura y los artistas hacen de eso canciones!".