El reclamo de Lali Espósito a los fans de La Voz Argentina: “No nos puteen”

La cantante explicó que muchas veces los jueces no giran sus asientos porque los participantes no tienen el estilo que buscan.

Lali Espósito se expresó sobre las fuertes críticas que reciben los jueces de La Voz Argentina por no darse vuelta ante participantes que tienen evidentes talentos vocales. Con argumentos, la celebridad dejó en claro que muchas veces cada coach busca conformar un determinado equipo y que, más allá de las habilidades de los concursantes, lo que prima es el estilo.

En un reciente reportaje que dio en el diván de Vero Lozano, Lali se refirió a la responsabilidad de elegir las voces indicadas para que compita por ser la mejor del país. “Qué difícil esto, ¿no? De estar en el lugar de la elección”, dijo la psicóloga y la intérprete de Tu Revolución respondió: “Gracias por tocar ese tema, porque la cantidad de gente que nos putea cuando no nos damos vuelta por alguien es mucha. Pero, lo que pasa es que ustedes ven el programa editado, aunque obvio que todos los que estuvieron en casting salen al aire y cantan”.

“Pero son como doscientos, entonces de pronto, cuando tenés que elegir solo veinticuatro, tenés que empezar a pensar en qué equipo querés tener finalmente. En mi caso tengo voces bien pop, gente con ciertas personalidades llamativas no solo en su voz sino también en su onda”, explicó en referencia a la clase de cantantes que busca tener en su team y siguió: “También buscamos ir armando un equipo que tenga que ver con lo que nosotros transmitimos como artistas y gente que sabés que podés ayudar en algo. Yo no tengo la técnica vocal de la Sole, no tengo la carrera de Ricardo; tengo otras cosas y me armo un equipo que creo poder ayudar. Es por eso, señora. No nos putee”.

Noble gesto

En los últimos días, el nombre de Lali Espósito resonó en los medios después de que su madre, Majo Riera, compartiera en redes sociales información desconocida sobre el vínculo del artista con el actor y conductor de TV Darío Barassi. Ante el festejo del intérprete de Pedro Gatto en Viudas e Hijos del Rock and Roll por su éxito con 100 Argentinos Dicen, la progenitora de Espósito le recordó una buena acción que tuvo con su hija tiempo atrás, cuando la ex Teen Angel recién comenzaba en la industria musical como solista.

“Quiero agregar que cuando Lali hizo sus primeros shows y apostó sus ahorros, Darío Barassi vino a oficiar de host y no quiso cobrar ni un peso. Todo vuelve”, respondió Riera al posteo de Barassi y así dejó en claro cuán desinteresado es.