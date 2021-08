Un participante de La Voz reveló la verdad sobre Lali Espósito: “Con la cámara apagada”

El joven se expresó tras su paso por el reality show y deschavó algunas internas del ciclo cuando el público no puede verlo.

El exparticipante de La Voz Argentina, Guido Encinas, se refirió en una reciente entrevista a su paso por el reality show de Telefe y reveló detalles desconocidos sobre Lali Espósito. El joven habló especialmente de las actitudes que la jurado tiene cuando las cámaras están apagadas y sorprendió a muchos con sus declaraciones.

“Es una mujer muy auténtica, me siento muy identificado. Te da consejos aún estando las cámaras apagadas”, expresó Encinas sobre la buena onda de Espósito incluso cuando el público no la ve. De ese modo, el artista confirma un rumor basado en que la voz de Sin Querer Queriendo tiene el mismo carisma detrás que delante de la pantalla, ya que todas las personas que han trabajado con ella lo han relatado de esa manera.

Luego, el joven se expresó sobre los demás jueces del reality show y comenzó por la Sole: “Es una artista con la que conecto muchísimo. Yo soy de Corrientes, mamé el folclore desde muy chico y escuché sus canciones siempre. Una de las primeras canciones que aprendí es Enero, que la interpreta La Sole”. Así, el músico dejó ver la gran admiración que le tiene a la cantante oriunda de Arequito y cuánto significó para él haber conversado con ella. “Fue un honor que me haya elegido. En verdad el honor fue doble: Lali Espósito también quería que esté en su equipo. Pero había que elegir a una y por eso me fui con Soledad", sumó el cantante.

“Escucharla a Soledad me transmitió el profesionalismo que tiene. Es una mujer completa, no solo en el canto, en la puesta en escena. Es una mujer muy técnica”, concluyó, obnubilado por el talento y presencia escénica de la Sole.

Enojo con La Voz Argentina

No todos los concursantes del reality show quedaron tan conformes como Nacho; recientemente, la hermana de Bianca Cherutti lanzó fuertes declaraciones en contra del programa por no haber cuidado lo suficiente la imagen de la cantante. “En las primeras galas siempre se la presentó como 'la hija de', cuando en realidad era Bianca Cherutti la que estaba concursando. Y a raíz de eso surgieron un montón de cosas de la respuesta de la gente en las redes, los famosos haters”, sentenció Antonella y remató: “Cada vez que subían un vídeo de Bianca en el Instagram de La Voz había un montón de gente diciendo barbaridades. Hubo muchas injusticias pero en realidad no son injusticias, sino que están pensadas para ser así, es el rating”.