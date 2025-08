Soledad Pastorutti habló en las redes sobre lo que pasó en La Voz Argentina.

Soledad Pastorutti compartió un mensaje en sus redes sociales con un pequeño reclamo para la producción de La Voz Argentina en Telefe. La cantante de folklore se tomó un tiempo para dialogar con sus fans en X y lanzó un dardo un tanto gracioso para sus compañeros.

Después de las audiciones a ciegas, Soledad Pastorutti y el resto del jurado de La Voz Argentina demostraron tener varios cambios de ropa. Un usuario elogió un buzo que la arequitense usó en una de las emisiones y ella no solo estuvo de acuerdo en que le gustaba la prenda, sino que también soltó un pequeño reclamo a Telefe.

"Me encanta ese buzo, Sole", le escribieron en su cuenta de X con una foto de su look adjuntada en el posteo. Por su parte, Soledad Pastorutti respondió: "A mi también y no me lo dieron", seguido por un emoticón de resignación. De esa manera, la jurado de La Voz Argentina dejó en claro que el buzo en cuestión no era de ella sino que se lo había dado desde Telefe y se lamentó por no haber podido quedárselo.

Soledad Pastorutti se puso a llorar en La Voz Argentina

La folklorista dio una sentida devolución a dos de los miembros de su equipo que emocionaron a todo el estudio de La Voz Argentina con su interpretación de Cuando Un Amigo Se Va y Soledad Pastorutti no pudo contener el llanto. "Quiero decir que respeto y valoro mucho a mis mayores, yo aprendo hasta el día de hoy de mis mayores. La sociedad perdió el respeto por los mayores, y yo la sigo manteniendo con mucha firmeza. Ustedes vinieron a demostrarnos que letras como estas solamente las pueden personas que han sabido vivir y han tenido golpes en la vida. Eso es lo que pasó esta noche. Quiero agradecerles de corazón esta lección de vida que tanto hace falta a la sociedad toda", pronunció entre lágrimas la cantante que estuvo como jurado en las las ediciones del reality show de Telefe.

El posteo de La Sole.

La Sole habló de su futuro retiro de la música

"Hay gente que dice: ‘Yo me voy a morir cantando’. Me voy a morir cantando en mi casa, pero no en un escenario porque yo siempre quiero hacer un buen espectáculo. Me llevo muy bien con el cambio porque creo que uno tiene que hacer una lectura de quién es y de los ciclos", comentó en diálogo con Cadena 3. Y sumó: "No quiero quedarme siempre haciendo lo mismo. Me gustaría hacerlo contenta con mi arte, con el ida y vuelta con mi público. No venir y decir ‘siempre lo mismo’. Alguien que te contrata está esperando algo muy groso, y yo respeto mucho esa parte".