Nueva polémica en La Voz Argentina con el familiar de un famoso conductor

Steban Ghorghor pasó por el certamen de Telefe y generó polémica en las redes sociales al darse a conocer que es cuñado de un reconocido conductor de TV... Aunque no quedó seleccionado.

Steban Ghorghor, un rosarino de 33 años, se presentó en La Voz Argentina, el reality de canto de Telefe, y si bien no fue elegido por los expertos, protagonizó una fuerte polémica en las redes sociales por ser el cuñado de Guillermo "El Pelado" López. Tras como sucedió con la amiga de Stefi Roitman y la hija de Miguel Ángel Cherutti, en Twitter no faltaron las denuncias de acomodo.

Antes de la presentación del rosarino frente a Ricardo Montaner, Soledad Pastorurri, Mau y Ricky y Lali Espósito, el programa mostró a la familiar que acompañó al participante y llamó demasiado la atención de los usuarios de Twitter. "Desde chiquitos, la música siempre estuvo presente en casa y además había instrumentos”, expresó su hermana "Nella" que no es nada más y nada menos que la pareja de Guillermo "Pelado" López.

Tras el revuelo que se armó por la presentación de Bianca Cherutti en La Voz Argentina, los internautas se quedaron atentos a cualquier situación curiosa en el escenario del canal de las pelotas. El apellido, poco común, no le fue indiferente a los usuarios de la red social del pajarito, quienes en seguida asociaron que se trataba del cuñado del famoso conductor.

De todos modos, Steban Ghorghor no contó con muchos beneficios puesto que en la audición a ciegas interpretó el clásico de Elvis Presley Always on my mind y, a diferencia de la hija de Miguel Ángel Cherutti, no logró conquistar al jurado. La polémica inevitablemente se generó en las redes sociales por más que haya sido el debut y la despedida del rosarino en Telefe... Al menos, por el momento.

Semanas atrás se presentó Bianca Cherutti, nada menos que la hija de Miguel Ángel Cherutti, reconocido actor y humorista y en las redes sociales estallaron y denunciaron acomodo. "Me llamo Bianca Cherutti, tengo 25 años y soy de Capital Federal. Estudié danza, canto y actuación desde muy chica, creo que es algo que llevo en la sangre. De grande me fui perfeccionando. Soy hija de un artista, de Miguel Ángel Cherutti y estoy muy orgullosa de eso", expresó la participante.