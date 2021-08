Lali Espósito tomó una dura decisión en La Voz y suplicó perdón: "No me puteen"

La exestralle de las series de Cris Morena se protegió de las agresiones en las redes por su participación en La Voz Argentina.

Lali Espósito tuvo que tomar una difícil decisión en la nueva etapa de La Voz Argentina, Los octavos de final. En esta instancia, cada team, compuesto hasta el momento por seis personas, deberá deshacerse de dos concursantes. Tras la decisión, la jurado se protegió de las agresiones.

Lali tuvo que decidir entre los seis integrantes de su team, compuesto por Margarita López, Nicolás Olmedo, Esperanza Careri, Azul Masjuan, Santiago Borda y Paula Chouhy. Finalmente, se despidió de Esperanza y de Azul, pero antes de que se vayan, les pidió que por favor no la agredan y que recuerden sus capacidades artísticas.

“Bueno, son las reglas del juego. Ya parece tonto a estas alturas aclarar que esta decisión no determina ni el talento ni la capacidad de ninguno de ustedes, eso ya está más que demostrado a estas alturas”, comenzó. “Todos han brillado, mostraron su personalidad, su talento vocal, su onda, representaron muy bien sus historias de vida”, continuó Lali. “Esto es muy importante, es el programa de música popular de la tele y lo ve todo el país, pero esto no determina nada, ni quienes son ustedes ni quienes somos nosotros”.

“Ya son seis artistas super constituidos, y es re importante aclarar esto porque es difícil tomar esta decisión. No hay dudas de que todos merecen estar acá”, aclaró la artista. Después de un largo silencio, sentenció: “Quien continúa en el team Lali es Nico”. Así, Nicolás Olmedo fue la primera opción de Espósito para conservar en su equipo. Después de él, Lali nombró a Paula. Antes de continuar con la lista, le dijo al conductor: “Qué difícil tomar esta decisión, Marley. Te juro, no saben lo que me late el corazón”. “Hasta a mí me late el corazón con tu decisión”, le dijo Ricky Montaner.

https://www.eldestapeweb.com/atr/la-voz-argentina/nunca-gano-una-mujer-el-llamado-de-atencion-de-marley-al-jurado-de-la-voz-20218230350

Después de otro segundo suspenso, Espósito nombró a Santiago y refexionó en voz alta: “Había subestimado mucho el tema de las decisiones en este concurso. Es muy difícil”. Marley interrumpió el momento para hacer una pausa publicitaria, y finalmente, nombró a la cuarta persona que eligió para que continúe en su equipo: Margarita. Al quedar afuera Azul y Esperanza, Marley les dio el micrófono y la posibilidad de decirle algo a su coach. “No me puteen, son increíbles”, suplicó la artista, mientras se tapaba la cara. Azul aseguró irse muy contenta del programa por todo el crecimiento que ganó. Esperanza les agradeció a Mau y Ricky por haberla elegido por primera vez y al resto del jurado. “Es un sueño estar acá, pasar de ver un programa en mi casa a estar parada acá es una locura”, expresó.

El pedido de Lali Espósito a los espectadores de La Voz

Esta no fue la primera vez que Lali le suplicó a su público que no los agredan en las redes sociales por sus decisiones a la hora de calificar a los participantes. Desde el principio del programa, el jurado debe afrontar la difícil decisión de poner la voz de un concursante por encima de la de otro. En las primeras etapas, cuando tenían que darse vuelta de su silla para conformar sus equipos, Espósito conversó con la periodista Vero Lozano y explicó que, muchas veces, los internautas los critican por sus elecciones.

“Son como doscientos, entonces de pronto, cuando tenés que elegir solo veinticuatro, tenés que empezar a pensar en qué equipo querés tener finalmente”, explicó. “También buscamos ir armando un equipo que tenga que ver con lo que nosotros transmitimos como artistas y gente que sabés que podés ayudar en algo. Yo no tengo la técnica vocal de la Sole, no tengo la carrera de Ricardo; tengo otras cosas y me armo un equipo que creo poder ayudar. Es por eso, señora. No nos putee”.