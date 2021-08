Lali Espósito se descargó contra Mau y Ricky en La Voz Argentina: "Los odio"

Lali Espósito se mostró irritada frente a Mau y Ricky, tras la presentación de Lautaro Cabrera en La Voz.

Lali Espósito le dio la bienvenida a uno lo de los participantes de su team en La Voz Argentina, Lautaro Cabrera. El joven, de 24 años y oriundo de San Fernando, se subió al escenario a interpretar Promesas sobre el bidet, canción de Charly García y Lali no pudo contener su admiración al ver desplegada su performance.

Con un outfit de brillos y una bañadera como centro de toda la escenografía, Lautaro cautivó a los cuatro miembros del jurado: Espósito, Ricardo Montaner, Mau y Ricky y Soledad Pastorutti. Antes de estar en el equipo de Mau y Ricky, había estado cocheado por Pastorutti. “Quiero decir como dice Ricky: ‘No nos olvidemos que primero fue del team Soledad’”, bromeó La Sole. “Me encantó lo que hiciste, siento que encontraste un lugar en estas últimas dos presentaciones, que no tenés que abandonar”, destacó.

Cuando fue el turno de Lali de dar su devolución, sentenció: “Yo creo que esta noche, como siempre que pisaste este escenario, me hacés sentir algo que no suelo sentir en la vida, por suerte, que es envidia”, admitió, entre risas. “Yo no soy una persona envidiosa, por suerte no tengo esa sensación jamás y con vos la tengo”, agregó.

Al instante, miró a Mau y Ricky, que tuvieron la suerte de tener a Lautaro en su equipo, y les dijo: “Los odio, los odio. Lo que me duele que no estés en mi team es enorme”, le dijo al joven. “Pero somos amigos”, le respondió él, y ella asintió, e hicieron chistes sobre que los estaban vestidos iguales, con un conjunto lleno de brillos y lentejuelas.

Un dato curioso sobre Lautaro es que, cuando era más chico, le daba mucho pudor subirse al escenario. “Leí ahí que cuando eras chico tenías pánico escénico y tenías mucho miedo y mucha vergüenza de salir al escenario y mirá, ahora acá, ante millones de personas”, le dijo Marley al presentarlo. Para sacarse el pudor, Cabrera contó que le sirvió acostumbrarse a tocar mucho en bares, en trenes y en la vía pública.

El pedido desesperado de Lali Esposito en La Voz

Dos episodios atrás, los integrantes del equipo de Lali Espósito se enfrentaron entre sí en los octavos de final. En esta instancia, cada equipo, hasta entonces integrado por seis artistas, despide a dos de ellos mientras que los otros cuatro pasan a la gran final. Lali tuvo que decidir entre Margarita López, Nicolás Olmedo, Esperanza Careri, Azul Masjuan, Santiago Borda y Paula Chouhy,

Después de pensarlo mucho, terminó eliminando a Esperanza y a Azul, pero antes de decirles adiós, les dejó algo muy en claro: “Son las reglas del juego. Ya parece tonto a estas alturas aclarar que esta decisión no determina ni el talento ni la capacidad de ninguno de ustedes, eso ya está más que demostrado a estas alturas. Esto no determinada nada, ya son seis artistas super constituidos”. Por último, les pidió un favor muy grande: “No me puteen. Son increíbles”.