Lali Espósito impactó a Mau y Ricky con su nuevo look en La Voz Argentina

La estrella de las series de Cris Morena enamoró a su público con un inesperado cambio.

La actriz y cantante Lali Espósito se lució en esta nueva instancia del reality show de Telefe, La Voz Argentina. En esta oportunidad, el equipo les dio la bienvenida a los playoff, la cuarta etapa de todo el proceso. En la primera de todas, los participantes hicieron presentaciones individuales y, en cada de una de ellas, el jurado decidía si estaba lo suficientemente interesado como para darse vuelta. En ese caso, el concursante pasaba a formar parte de su equipo. En la segunda, se formaron dúos dentro de cada team y en la tercera, llamada knockouts, que acaba de terminar, estos dúos se enfrentaron entre sí.

Además de este gran cambio en las reglas del juego, Lali también innovó: se tiñó el pelo de rosa pastel, después de meses llevándolo rubio platinado. Además, fue peinada con un flequillo al costado, al estilo curtain bangs, y con unas ondulaciones. Cuando sus compañeros de equipo Mau y Ricky Montaner la vieron llegar al set, no pudieron ocultar su asombro. “No sabia que era tan formal la cosa”, bromeó Mau, a lo que ella le devolvió el cumplido: “Están todos muy lindos”.

En varias oportunidades, los seguidores del programa, que a diario hacen comentarios en las redes sociales mientras lo miran, se preguntaron por qué los artistas siempre aparecían vestidos iguales. Más tarde, ellos explicaron que sus vestuarios no cambiaban para facilitarle el trabajo al editor y que éste pueda ordenar las audiciones en el orden que le parezca más conveniente. “Nos bañamos y cada uno tiene tres cambios de ropa exactamente iguales”, aclaró Ricardo.

Esta vez, Lali apareció con un vestido con brillos, negro y plateado. El primero de sus looks fue el más rockero de todos: un corte de pelo mullet, acompañado con una campera de cuero negra y unos pantalones engomados. El segundo, un vestido elegante blanco y rojo con una colita de pelo alta, con extensiones largas y rubias, y el anterior, un vestido rosa con un moño gigante del mismo tono.

El momento de Lali Espósito y Jacinta Sandoval

En el programa anterior, se presentó Jacinta Sandoval, una de las concursantes del team de Ricardo Montaner. Lali se quedó tan anonadada con su performance que no pudo evitar demostrárselo a la joven. “Es impresionante tu talento. Los lugares a los que llegaste y todo lo que hiciste con tu voz, con la que estuviste a la altura increíblemente de una canción que no es nada fácil”, expresó. “Debo decir que estoy absolutamente enamorada de Jacinta pero a otro nivel. No puedo creer esta mujer, toda su presencia, su talento, su voz. ¿Nos casamos en marzo?”, bromeó.