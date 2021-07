La Voz Argentina: comenzaron las batallas y Lali ya les disparó a Mau y Ricky

Llegó la segunda etapa del talent show y, sin vueltas, Lali le declaró la guerra a Mau y Ricky y les robó una participante.

Luego de las audiciones a ciegas, llegaron las batallas a La Voz Argentina, el éxito indiscutido de Telefe. Y con la nueva etapa del talent show, se desató la guerra entre los coaches, precisamente entre Lali Espósito y Mau y Ricky luego de que la cantante pop les robó a una participante que dejaron ir en uno de los primeros duelos de la jornada.

En las batallas Soledad Pastorutti, Ricardo Montaner, Lali Espósito y Mau y Ricky debe enfrentar a dos participantes de su equipo y elegir a uno de los dos, dejando eliminado al otro. De todos modos, el concursante que se quede afuera de la competencia cuenta con una ventaja: si su coach no lo elige tras hacer su presentación, otro de los cantantes famosos puede apretar el botón rojo y robarlo para sus equipos, garantizándole la permanencia en el programa más visto de la televisión.

Esto fue lo que sucedió con Luz Gaggi y Margarita López cuando se enfrentaron sobre el ring para poder seguir siendo parte del equipo Mau y Ricky. Luego de cantar ‘Someone you loved’, las jóvenes recibieron una grata devolución del jurado, pero los hijos de Ricardo Montaner optaron por salvar a Luz. Ni lerda ni perezosa, Lali Espósito apretó con todo su botón rojo.

De esta manera Margarita no pudo contener su emoción al ver que se quedaría en el certamen. Ante las lágrimas de la concursante, Lali se le envalentonó a sus rivales y les lanzó una indirecta al celebrar la llegada de Margarita a su team. “Vení acá. 'Come to mama'. Vos no te podés ir, te quedás en La Voz Argentina. ¡Si la querían se la hubieran quedado!”, lanzó la intérprete de "Ego".

De todas maneras, Mau y Ricky no se tomaron personal "el robo" y celebraron que el talento de Margarita pueda seguir luciéndose en le reality de Telefe. “Saber que robaron a Margarita me hizo el día, me hizo feliz. Esa batalla fue mostrar de lo que estamos hechos, estuvo muy cabrón”, celebró Mau.