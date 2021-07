La Voz Argentina: los coaches se burlaron de las críticas por usar siempre la misma ropa

Desde el 24 de junio que los coaches y el conductor del reality de Telefe usan la misma ropa, pero lejos de explicar el porqué, los famosos se burlaron de las críticas de los internautas.

La Voz Argentina (Telefé) no sólo suma talentos artísticos con cada emisión, sino también nuevos comentarios de los televidentes, a quienes no parece pasarles desapercibidos ni un sólo detalle. Luego del cuestionamiento que se hizo sobre la vestimenta de Marley y de los jurados, en la última audición a ciegas Lali Espósito, Soledad Pastorutti, Ricardo Montaner y Mau y Ricky hicieron una curiosa ironía sobre el tema.

Entre una presentación y otra en la edición del martes, Marley cruzó a los coaches con la pregunta de los internautas acerca de por qué siempre llevan la misma ropa las estrellas del programa. "Ahora que están con el celular, no sé si saben pero somos tendencia porque están siempre vestidos iguales", anunció el conductor sobre la consigna que se volvió viral en Twitter.

"Es verdad, yo ando pegando esto porque se salen todo el tiempo", apuntó Lali señalando las piedras bordadas en su campera. "Yo no quiero decir nada, pero hay un olor fuerte. La gente en la casa no sabe, pero Marley huele mal", bromeó la cantante ya que no sólo son los coaches los que están repitiendo el look sino también el conductor de La Voz.

Ricardo Montaner no se quedó atrás y lanzó: "Hay que cambiarse en algún momento. Tenemos que cambiarnos, la vez pasada nos criticaron por eso... Hay que tener en cuenta el presupuesto". "Lo bueno que tiene esta ropa es que se puede reciclar. Yo me puedo hacer una pollerita con esto", se sumó La Sole.

Por el momento, la explicación que ya se había dado con anterioridad no conformó a los seguidores del programa que continúan pidiendo que aparezcan con nuevo vestuario. Si bien las bromas en la última gala a ciegas le bajaron la gravedad al tema, todavía hay que esperar la próxima instancia del reality, las famosas batallas, para apreciar los renovados looks de los célebres cantantes.

¿Por qué los coaches de La Voz usan la misma ropa programa tras programa?

La respuesta a esta incógnita no está ligada ni a la falta de presupuesto ni a marcas que no quieran apoyarlos, como algunos seguidores se animaron a especular en las redes sociales. Es así por la forma en que está editado el programa y es un detalle replicado en ediciones anteriores del concurso en Argentina y en otros países.

En redes sociales, Ricardo Montaner había apelado al humor para responder a sus seguidores: "Sí nos bañamos y cada uno tiene tres cambios de ropa exactamente iguales”. Además, según trascendió, los cantantes utilizan los mismos accesorios y peinados, con la intención de que la continuidad del programa no se vea alterada por estos detalles.