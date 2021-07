Miguel Ángel Cherutti defendió a su hija tras su paso por La Voz y confesó que no sabía de su participación

El actor habló sobre la polémica que desató Bianca Cherutti luego de haber cantado en el reality de Telefe, y desmintió el supuesto "acomodo".

Miguel Ángel Cherutti respondió con dureza a las criticas que recibió su hija tras su participación en La Voz Argentina. En su performance del domingo, Bianca Cherutti consiguió que Lali Espósito y el dúo Mau y Ricky dieran vuelta su silla y le ofrezcan un lugar en su equipo, pero gran parte del público se mostró disconforme. Ante esta polémica, su padre contestó: "Si yo fuese jurado y sin que sea mi hija, objetivamente lo digo, la elijo igual. Para mí ella estuvo insuperable".

El fin de semana pasado, las redes estallaron cuando la participante apareció sobre el escenario del reality y anunció que era la hija del reconocido actor. Muchos usuarios de twitter comenzaron a sugerir la posibilidad de un "acomodo", por el explícito parentesco con su padre, aunque sin ningún otro indicio de que efectivamente haya sucedido. Sin embargo, las teorías comenzaron a fortalecerse cuando dos ex-participantes del Cantando 2020, Nell Valenti y Melina del Piano, señalaron que Bianca había cantado antes en el certamen de El Trece junto con su padre. Los artistas, que el año pasado acompañaron a distintos famosos en la competencia, reclamaron que cuando quisieron registrarse en el concurso de Telefe, se les negó el ingreso por su participación previa en el Cantando, criterio que aparentemente la producción no aplicó con la hija del actor.

Dos días después de que se desatara la polémica, Miguel Ángel Cherutti le contestó a aquellos que criticaron a Bianca y que sugirieron que estuvo ahí por "acomodo". "Por más que seas el hijo de quien sea, vas y te pueden decir: esto está bueno, malo u horrible", exclamó el productor teatral. Además, alegó que nunca estuvo enterado de su inscripción en el casting, sino que se lo informó su hija luego de haber asistido. El día siguiente a la prueba de Bianca, contó: "Fue hermoso lo que viví anoche. No me imaginaba lo que iba a hacer Bianca. Semanas atrás me dijo que había ido al casting, te juro que yo no lo sabía. Fue ella solita con su hermana. Se presentó le tomaron la prueba, quedó, y cuando le piden sus datos da su apellido".

En su presentación antes de cantar, la participante aclaró que uno de sus objetivos era separarse del apellido de su padre, al que sin embargo mencionó varias veces, abajo y arriba del escenario. Sobre este "deseo", Cherutti profundizó: "Cuando era chica se presentó en otro ciclo (Cantaniño) como ‘Ocampo’, con el apellido de la mamá. Me dijo ‘yo quiero solita hacer mi camino’. Ella siempre tuvo una impronta muy creativa. Deslumbraba en alguna reunión familiar o en el colegio. Tiene un carisma muy especial, es muy completa. Es una artista de verdad".

Por último, el actor y productor se refirió a las críticas y comentarios que recibió Bianca en Twitter. "Eso va a pasar siempre... Obvio que en las redes van a decir que hubo acomodo por ser mi hija. Además, hay que tener condiciones para estar ahí y ella las tiene; canta hermoso. Ella sabe cómo es este juego y todo lo que se dirá", agregó.