La Sole y Lali Espósito se cruzaron por un concursante: “Ella tiene marido”

Las celebridades se divierten en cada grabación de La Voz Argentina, ciclo que las unió dieciocho años después de haber trabajado juntas en Rincón de Luz.

Soledad Pastorutti tuvo un momento de desinhibición en La Voz Argentina y le tiró algunas flores a un concursante, en relación a su talento vocal, que logró emocionarla e, incluso, seducirla. Fiel a su estilo, Lali Espósito no se pudo quedar callada y evidenció que a ella también le pasaban cosas con el joven, por lo que cruzó a su colega y juntas protagonizaron un gracioso momento.

“Debo confesar que Octavio me genera una atracción fatal, lo confieso públicamente. Su manera de moverse, de mover esos rulos, de cantar, no sé qué pero hay algo ahí”, expresó la Sole en referencia al sex appeal que el miembro del team Mau y Ricky despliega cada vez que se sube a un escenario. Tras haber interpretado el clásico de Queen, Somebody To Love, con un compañero de su equipo, el joven recibió un elogio que no esperaba.

“Ya ganaste Octavio, ya te puedes ir a tu casa feliz. Hermoso piropo”, le dijo Ricky Montaner a su participante y la voz de Tren del Cielo ratificó su declaración: “Sí, fue un piropo”. Acto seguido, tras el halago de Pastorutti al cantante oriundo de San Miguel, Espósito no pudo evitar lanzar un latiguillo acerca del presente amoroso de la Sole y compararlo con el suyo. “Tiene marido la Sole, yo no eh”, lanzó y así echó a reír a todos los presentes en el estudio. “Lali, no está prohibido mirar”, respondió la arequitense, entre risas.

Muy duro

Hace algunos días, en el reality conducido por Marley, Ricardo Montaner fue lapidario en su devolución a dos miembros del equipo de la Sole tras su interpretación del track Yo vengo a ofrecer mi corazón, de Fito Páez. “Yo voy a hablar no de las voces, porque cada uno tiene una voz particular, los dos aportan. Me tengo que detener en cómo asume uno este reto y cómo lo asume el otro.

Siento que la actitud de Esteban arriba del escenario es 'cumplo con lo que hago, lo voy a hacer bien'. En cuanto a Lautaro, yo siento que él no se ha enterado de que está en La Voz Argentina. Él está como cuando lo mandan a hacer mandados”, expresó el cantante de Tan Enamorados y así dejó en claro la poca paciencia que carga cuando nota que los concursantes no dan todo de sí. “Su mamá le dice: 'Tomá, traeme dos de leches, cuatro de azúcar'. Llega al almacén y dice: 'Dame esos chicles y dos alfajorcitos'”, remató.